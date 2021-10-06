مفوض جناح الدنمارك: إكسبو فرصة لإنعاش الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي - وام

افتتحت مملكة الدنمارك جناحها في إكسبو 2020 دبي، والذي يعرض أهم ما توصلت إليه في مجال الطاقة النظيفة، ويبرز اهتمامها بالعمل على ضمان مستقبل مستدام واستشراف آفاق جديدة لعالم يحافظ على موارده الطبيعية.

وقال فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، المفوض العام لجناح بلاده في إكسبو 2020 دبي: "يعد إكسبو 2020 دبي حدثاً بالغ الأهمية لدول العالم أجمع لتعاود التواصل فيما بينها وفرصة مهمة أيضاً لإنعاش الاقتصاد العالمي من جديد بعد جائحة كوفيد-19 والتي باتت واقعاً لحاضرنا لكن بالتأكيد لن ندعها تفسد مستقبلنا، ولذا سنمضي قدماً في إكسبو دبي 2020 لإيجاد الحلول الفعالة للتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات".

وأضاف سكولدملين: "من أهم تلك القضايا إيجاد التقنيات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، ولأننا في الدنمارك نولي أهمية كبيرة للاستدامة وباعتبارها رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا النظيفة، ستكون شركاتنا حاضرة لعرض ما لديها من تقنيات وحلول للمشاكل البيئية الملحة.. فالدنمارك تمتلك أحد أعلى معدلات الاستدامة الخضراء في العالم".

وأعرب سكولدملين عن فخره بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي، وقال: "العديد من الدول اليوم تبحث عن طرق تدعم قطاع الطاقة الخضراء وتأمين نظام غذائي مستدام وما هي التكنولوجيا التي تدعم ذلك لذا سيجد زوار الجناح التقنيات التي تقدمها شركاتنا في كل ما يخص موضوع الاستدامة إضافة إلى مواضيع أخرى كثيرة سيتم طرحها خلال الأشهر القادمة".