هيئة الطرق والمواصلات ريادة عالمية في النقل المستدام

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

في إطار حرصها على الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام وفرت، هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من الخيارات المتنوعة في وسائل النقل الجماعي لتقديم خدمة تنقل فريدة وسهلة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020.

وقال مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات حسن المطوع في حديث خص به" البيان " إن مسار إكسبو 7 يضم 7 محطات تشمل محطة انتقالية ،وثلاث محطات علوية، ومحطتين تحت الأرض، ومحطة إيقونية، لافتا إلى أن محطة إكسبو 2020 تتميز بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائر لتظهر انطلاقة مدينة دبي نحو المستقبل والابتكار، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 522 ألف راكب في اليوم الواحد في الاتجاهين بمعدل 29000 راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، وروعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة حيث خصصت مواقف للحافلات ومركبات الأجرة.

وأشار إلى انه من المتوقع أن يستخدم قرابة 35000 زائر يوميا محطة إكسبو 2020 للوصول إلى المعرض خلال أيام الأسبوع ويرتفع العدد إلى 47 ألف زائر خلال أيام نهاية الأسبوع ويمثل هذ العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

وأوضح أن مترو دبي يقدم بخطيه الأحمر والأخضر خدماته خلال أيام الأسبوع من السبت وحتى الأربعاء من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل، ويوم الخميس من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثانية والربع بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباح وحتى الثانية والربع بعد منتصف الليل، وسيكون زمن التقاطر خلال ساعات الذروة دقيقتين و38 ثانية.

ودعا حسن المطوع الزوار والراغبين باستخدام المترو لاعتباره الوسيلة الأمثل للوصول بكل سهولة إلى موقع إكسبو 2020 دبي