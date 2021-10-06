تكريماً للمعلمين في يومهم العالمي.. اسم محمد الساكت يزين قاعة الابتكار

المصدر: دبي - عدنان الغربي

احتفى معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، باليوم العالمي للمعلمين بإطلاق اسم معلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، محمد الساكت، على قاعة الابتكار بجناح «تيرا»، في منطقة الاستدامة، تكريماً للمعلمين في يومهم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر.

وقالت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال بإكسبو 2020، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار تفاعل «إكسبو دبي» مع اليوم العالمي للمعلمين الذي أطلقته منظمة اليونيسكو تقديراً لجهودهم وتنويهاً بتضحياتهم خلال فترة الجائحة واستمرارهم في تعليم أطفالنا رغم كل التحديات.

فعاليات

واستضاف مقر «إكسبو 2020»، أمس، العديد من الفعاليات بمشاركة طلاب المدارس من مختلف إمارات الدولة، حيث تم رفع لافتات تحمل عبارات شكر وتقدير وحب للمعلمين.

ويعتبر جناح الاستدامة «تيرا» الذي تم اختياره لتسمية إحدى قاعاته باسم محمد الساكت، من المواقع المميزة المشاركة في معرض إكسبو 2020 وهو يقدم نموذجاً لما يمكن أن تحمله فعاليات الحدث الكبير من إبهار وإبداع، حيث يغطي جناح الاستدامة مساحة 6300 متر مربع.

وتم تصميم «تيرّا»، من قبل مكتب غريمشو أركيتكتس، لاستيفاء أعلى معايير الاعتماد في العمارة المستدامة، ألا وهي شهادة لييد البلاتينية. أما محتواه فصُمم بالتعاون مع الشركة الأمريكية «ثينك ديزاين» والمؤسسة البريطانية «Eden Project».

«تيرّا»، هي اسم جناح الاستدامة وهي الكلمة اللاتينية التي تعني كوكب الأرض، وسيسلط الجناح «تيرا» الضوء على الحاجة الملحّة للتصدي للتأثيرات البيئية السلبية التي يتسبب فيها السلوك البشري بدرجة كبيرة، وذلك عبر تجربة ممتعة وشخصية مصممة خصيصاً لتمكين الزوار من فهم تأثير سلوكياتهم في البيئة، وبالتالي حثّهم ليصبحوا دعاة للتغيير.

ويجسّد الجناح التزام دولة الإمارات وإكسبو بمفهوم الاستدامة، ليكون عاملاً محفّزاً للتغيير في العالم أجمع. ويمثل «تيرّا» تجربة ممتعة واستكشافية للأطفال.