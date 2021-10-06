«أكحل تيكي».. الحصان رمزاً لحضارة أمة

المصدر: دبي - خالد المهيري

الزائر لجناح تركمانستان في منطقة التنقل بـمعرض «إكسبو 2020 دبي» سوف يشاهد عمق العلاقة التي تربط هذه الأمة العريقة بالفروسية، وتحديداً الحصان الذهبي «أكحل تيكي» الذي يعد الشعار الرسمي لتركمانستان ورمزاً لحضارة كانت تعد ممراً لحضارات أخرى في العالم.

يعد «أكحل تيكي» من أقدم وأنقى سلالات الخيول التي لم يتم تهجينها مع سلالات من الأنواع الأخرى منذ 5000 عام، إذ يعود أصله إلى واحة أخال، التي تمتد على طول السفح الشمالي لكوبيت داغ من باردين إلى أرتيك، حيث عاشت قبيلة تيكي، ومن هنا جاءت التسمية.

وتقول الروايات إنه في عام 1935 أكمل هذا الخيل سباقاً من عشق آباد إلى موسكو لمسافة 2580 ميلًا في 84 يوماً دون أن يتناول ماء، الأمر الذي جعله يثبت جدارته وقدرته على التحمل.

يتميز «أكحل تيكي» بالسرعة الفائقة، وقدرته على تحمل كافة المناخات المختلفة، ويتصف بشعره الناعم المميز وجلده الرقيق، كما سمي هذا الجواد بـ«الخيل الذهبي» نظراً للونه الذهبي اللامع، والألوان السائدة في هذا النوع من الخيول هي الأشقر والأسود والرمادي، إلا أن أفضل لون هو الكميت الداكن ذو الصبغة الذهبية المعدنية المتوهجة التي تجذب الأنظار، خاصة تحت أشعة الشمس.