تطبيق لإدارة مرافق «سرفيو»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «سرفيو»، الشركة الرائدة في قطاع إدارة المرافق، تطبيقاً للهاتف المحمول مخصصاً للعملاء بهدف إدارة عملياتها في مجال إدارة المرافق في موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث تستعد الشركة لإدارة 14 جناحاً، بما في ذلك جناح المملكة المتحدة.

وتم تزويد تطبيق الهاتف المحمول الجديد بنظام حجز مدمج يوفر للعملاء وصولاً مباشراً إلى الفرق المتنقلة المتمركزة في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وعلاوة على ذلك، وفي إطار مبادراتها في مجال الاستدامة، أطلقت «سرفيو» أسطولها الكهربائي والذي سيستخدم حول موقع «إكسبو 2020 دبي».

وقال غاري ريدر، مدير عام شركة «سرفيو»: يتميّز «إكسبو 2020 دبي» بالاعتماد الرئيسي على التقنية الرقمية. ويسرنا أن نشارك في هذا الحدث العالمي المنتظر لتقديم حلولنا وخدماتنا لعملائنا المشاركين في الحدث.