شيفون ليم.. رسالة من «غويانا» أرض المياه

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تستثمر العديد من الدول مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» للكشف عن ثقافاتها وتقاليدها والفرص التي تقدمها للعالم، ومن هذه الدول «غويانا» التي تقع في قارة أمريكا الجنوبية وتعرف باسم «أرض المياه الكثيرة».

تشارك غويانا بجناح في منطقة الفرص وهو الأكبر في تاريخ مشاركتها في المعرض العالمي «إكسبو»، للتعريف بنفسها كونها وجهة جديدة للاستثمار والسياحة والفرص الواعدة لرجال الأعمال والاقتصاد.

كانت غويانا مستعمرة هولندية وبريطانية لأكثر من 200 عام، وهي الدولة الوحيدة من دول الكومنولث في البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية، كما أنها أيضاً عضو في مجموعة الكاريبي التي يقع مقر أمانتها في عاصمة غويانا جورج تاون.

تحاول شيفون ليم المفوض العام لجناح غويانا في «إكسبو 2020» نشر رسالة بلدها بين زوار المعرض لاكتشاف تاريخه وتنوعه الثقافي والحضاري، متحدثة بفخر عن إنجازاته الاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث يمثل النفط والغاز الآفاق الجديدة في غويانا ومن المتوقع أن تحقق قطاعات البناء والخدمات والبنية التحتية عوائد مجزية على الاستثمار، لذا نريد أن يكتشف العالم بلدنا المليء بالفرص وما نقدم في مجال السياحة المستدامة.

فرص

وقالت ليم: مشاركتنا في دبي تعد الأكبر في تاريخنا، نحن نحمل رسالة للعالم على التطور السريع الذي يشهد بلدنا في مختلف المجالات واختيار منطقة الفرص للجناح كان مدروساً لأن غويانا هي أرض الفرص بامتياز وهي جنة لمحبي الطبيعة، الباحثين عن المغامرة لتوفرها على مزيج من الجمال الطبيعي والغابات المطيرة والشلالات الهائلة، فضلاً عن الحياة البرية المذهلة وتراثها الثري، وشعبها المضياف. أقول لكم تعالوا لزيارة أرض المياه الكثيرة وجمال الطبيعة الخلابة.