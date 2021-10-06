مسؤولون: العالم يضبط ساعته على وقع إبداعات إكسبو

المصدر: دبي - ياسر قاسم - محمد فضل

يتطلع العالم إلى إكسبو 2020 دبي كانطلاقة جديدة للعلاقات الدولية والاقتصادية، وتعزيزاً لمكانة دولة الإمارات في معالجة التحديات العالمية.

و أكد أحمد عبد الرحمن القنصل العام لجمهورية السودان في دبي والمناطق الشمالية، أن تنظيم دبي واستضافتها لفعاليات معرض إكسبو 2020 لا يمثل فخراً وشرفاً لدولة الإمارات وشعبها الأبي فقط، بل هو فخر وشرف لنا جميعاً كأمة عربية وكدول شرق أوسطية.

وقال إنّ المتتبع لملف إكسبو 2020 دبي لا تخفى عليه الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلتها حكومة الإمارات ودبي، والتي استمرت عقداً من الزمان، بدءاً من مرحلة إعداد الملف الخاص بالمنافسة على الفوز بتنظيم فعاليات معرض إكسبو 2020، والتي انطلقت منذ العام 2011م، مشيراً إلى أن السودان كان من أوائل الدول التي ساندت الملف الإماراتي في أروقة المنظمات والكيانات الإقليمية والقارية والدولية المرتبطة بالحدث، الأمر الذي أشادت به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

بدوره، وصف سفير اللجنة الأولمبية الكرواتية في دولة الإمارات والشرق الأوسط، محمد عبد الله، استضافة الحدث بـ«درجة جديدة من التميز للدولة» في إبهار العالم بكل المعطيات التي تعزز التطور الاقتصادي والسياحي وتأكيد التعايش والتسامح بين الشعوب، خصوصاً في ظل الظروف المرتبطة بتفشي جائحة كورونا. وأشار إلى أن الدولة تؤكد من جديد تميزها في كثير من المجالات بأفضل المؤشرات العالمية والمعايير المتطورة نتيجة لرؤية حكيمة من القيادة الرشيدة.

وخلال افتتاح جناح الهند، هنّأ بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم هذا المشروع الضخم الهائل رغم الظروف الصعبة، مشدداً على أهمية مشاركة الهند في هذا الحدث قائلاً: إنه يتزامن مع احتفال الهند بمرور 75 عاماً على استقلالها، واحتفال الإمارات بمرور 50 عاماً على تأسيسها. فالإمارات العربية المتحدة هي واحد من شركاء الهند الأكثر قيمة ودولة صديقة. وسيُثبت معرض إكسبو 2020 أنه نقطة تحوّل بارزة في تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.