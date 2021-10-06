موقع أمريكي: إكسبو يصيغ مستقبل البشرية

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

محطات ولحظات نابضة بالحياة بعد عام من الانتظار، إكسبو 2020 دبي يحتفي بأفضل معاني الإنسانية وروحيتها سواء عبر البرامج الثقافية والاحتفالات المبتكرة والتجارب الملهمة، راسما بذلك شكل المستقبل المترابط للبشرية جمعاء، هذا ما ذكره موقع «أرشيتكتشرال دايجست» الأمريكي.

وأشار الموقع إلى قبة الوصل بلازا التي تربط مناطق المعرض الثلاث الزاخرة بأفكار إبداعية من مبادرات خضراء صديقة للبيئة تعد بمستقبل أفضل إلى تكنولوجيا اتصالات أسرع من الضوء.

وتنتشر على مساحة الحدث الأروع في العالم، أجنحة بتقنية متطورة وأسلوب عمارة استكشافي تفاعلي. ويمكن للزوار استكشاف مستقبل التنقل والسفر مع «فيرجين هايبرلوب» في جناح «دبي وورلد» موانىء دبي العالمية، وبين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل تجمع شلالات إكسبو 2020 بين عناصر الماء والأرض والهواء بطريقة مذهلة وممتعة في آن. أما الحديقة الطائرة أو حديقة الثريا، فتوفر إطلالة جذابة بنطاق 360 درجة على معالم إكسبو. ويعانق معرض إكسبو القضايا البيئية بطرق ممتعة تثقيفية متاحة تعد بتأثير إيجابي على فهم ومناصرة وتقدير قضايا الكوكب الملحة.