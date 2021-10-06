عبر أجنحة «إكسبو».. التكنولوجيا تطير بالمدن إلى عالم أكثر ذكاءً

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

وجدت العديد من الشركات الرقمية والتكنولوجية العالمية في مشاركتها بالحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، فرصة مثالية وبيئة مناسبة للكشف عن أحدث ابتكاراتها وإمكانياتها وتجاربها الفريدة.

وقال شكري عيد، المدير العام لدى شركة سيسكو في منطقة الخليج، شريك الشبكات الرقمية الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، إن الابتكارات التي تكشف عنها الشركة خلال المعرض العالمي تدعم مشاريع مدن المستقبل الذكية في الإمارات، وذلك بالشراكة مع الجهات المختصة في الدولة، مؤكداً أن إكسبو يمثل نموذجاً حياً لمدن المستقبل الذكية من دبي إلى العالم.

جاءت تصريحات عيد خلال مؤتمر صحفي كشفت سيسكو خلاله عن «بستان سيسكو» «Cisco Grove» وهو حزمة من ابتكارات التواصل الذكي المستخدمة في «إكسبو 2020 دبي» ضمن بيئة تفاعلية مصممة لتوضيح قدرة الشبكات الذكية Intelligent Networks على توفير الإمكانيات الجديدة لدعم مستقبل مستدام وشامل.

في المقابل، سيتيح المعرض الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا، للزائرين الفرصة لتجربة إمكانات للمدن الذكية المتصلة رقمياً في المساعدة على التغلب على بعض التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحاً. وباعتبارها شريك البنية التحتية الرقمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، فقد قامت سيمنس بربط أكثر من 130 مبنى بتقنيات سيمنس الرقمية لموقع يبلغ حجمه ضعف مساحة إمارة موناكو. بالإضافة إلى ذلك، فإن 80 % من المباني والبنية التحتية ستظل في مكانها بعد انتهاء معرض إكسبو في مارس 2022 لتشكل نواة لمنطقة جديدة مستدامة في دبي، تُعرف باسم «دستركت 2020». كما أن المعرض نفسه تم تصميمه كنموذج للمدن الذكية في المستقبل في كل مكان.

وفي هذا الإطار، قامت شركة سيمنس بتصميم تطبيق المدينة الذكية القائم على تطبيقات الحوسبة السحابية بشكل أساسي ليخدم مُشغلي وفرق إدارة الموقع، حيث يمثل توأماً رقمياً لموقع إكسبو ويدمج 210.000 نقطة بيانات، و5,500 بوابة، وأكثر من 15,000 كاميرا.

وفي سياق متصل، ساهم تركيز شركة «سان غوبان» على حلول البناء المبتكرة وعالية الأداء، وقدرتها على تقديم شهادات مفصّلة حول التأثير البيئي لكل من منتجاتها الرائدة في السوق، في ضمان مكانتها كمورّد رئيسي لمواد البناء لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال بول بوتون، الرئيس التنفيذي لشركة «سان غوبان» في الإمارات: «نصبّ تركيزنا على الاستدامة وعلى إنشاء مباني عالية الأداء من خلال الحلول التي تصلح لكل مرحلة، من التصميم والبناء والتفكيك وإعادة الاستخدام. وبفضل أكثر من 350 عاماً من المعرفة والخبرة، هذه هي السمة التي تُميّزنا وهي تقع في صميمم هدف «سان غوبان» المتمثّل في جعل العالم منزلاً أفضل».