3 طوابق من سعف النخيل تحتضن الجناح المكسيكي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يتألق جناح المكسيك بألوان البرتقالي والأخضر والأزرق والأحمر والأصفر، ليثير الفرح في عيون وصدور زوار إكسبو 2020. وتتباهى طبقات مبنى الجناح الثلاث، بشرائط ملونة منسوجة يدوياً من سعف النخيل، في رسالة بصرية تقول: «بلدنا غني بتعدد الثقافات الإنسانية»، دون أن يسقط محاكاة حضارات المايا والأزتيك. أبدعت تلك الجدران حرفيات مكسيكيات من ولاية خاليسكو التي دمرها إعصار نورا الشهر الماضي.

فراشة

يقول برناردو نوفال وهو فنان تشكيلي تولى صياغة فكرة الجناح، ستكون فراشة الملك باستقبال الزوار، هذه الفراشة الشهيرة بأجنحتها البرتقالية والسوداء الزاهية، تحتل مكانة مهمة في الثقافة المكسيكية، وغالباً ما يتم رؤيتها قادمة من هجرتها السنوية. وهي رمز للتنقل حيث المنطقة التي يقع فيها الجناح، وهي أيضاً تحمل رمزية مرتبطة بمشاريع النقل الرئيسية التي تطورها المكسيك في الوقت الراهن من خلال خط سكة حديد تربط مدن المكسيك بالمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جنوب البلاد. وأضاف نوفال: «إن معنى الجناح مهم للغاية، ليس فقط لأننا نمنح الحياة لكثير من الأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة، ولكن لأننا نمنح الحياة لبلدنا وسط الوباء».

حواس

جرى تصميم الجناح ليستأثر بحواس الزائر، حيث يتحول المدخل إلى مكان سحري يعكس التنوع البيولوجي المكسيكي. هناك على مرمى الأعين، مرايا رقمية ولوحات فنية، ومحاكاة فوتوغرافية تبني تجربة حسية للزائر، ليعيد اكتشاف أهرامات المايا القديمة وتمنحه نظرة مقربة لأحوال الناس الذين بنوا حضارة عمرها 4000 عام. سيرى الزائر كل تلك التفاصيل بعيون نهمة، وسيعيش الأجواء عبر روائح وموسيقى من ذلك الزمن. من بين أفكار الجناح المكسيكي، تكريم الحرف اليدوية الأصلية، إذ يمكن العثور على الهدايا التذكارية المصنوعة يدوياً في كشك داخل الجناح. ومن بين المعروضات للبيع، سيجد الزائرون فخاراً من الطين الأسود موطنه أواكساكا بالمكسيك، صنعه تقليدياً حرفيون يعيشون في المرتفعات.

احتفالات

هناك مفاجأة أخرى.. اليوم الوطني للمكسيك يصادف 10 نوفمبر 2021، ستمتّع المكسيك الزوار بتذوق جانب من احتفالاتهم، وسيستمع الزوار إلى مغني الأوبرا المكسيكي خافيير كامارينا ورقصات تقدمها فرقة فولكلورية طورتها مصممة الرقصات أماليا هيرنانديز في عام 1952. في جعبة المكسيك المزيد من الفرح، حيث تنظم أسبوعاً للأزياء من 14 أكتوبر إلى 19 أكتوبر. وقد تم إعداد مجموعة الحدث من قبل ستة مصممين مكسيكيين.