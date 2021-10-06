«درونز» تضيء سماء الجناح الصيني و«باندا» يستقبل الأطفال

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

جمعت الصين في جناحها المصمم على شكل (فانوس) ضخم على مساحة 4636 متراً مربعاً بين كل ما يخطر على بال زوار «إكسبو 2020 دبي»، ففي مساء كل ليلة يتجمع الزوار حول ذلك (الفانوس) ليستمتعوا بعروض تشكيلات الطائرات بدون طيار واللوحات الفنية المضيئة بـألواح LED المثبتة في الجزء الخارجي من الجناح، يسلي العرض عيون الزوار بتشكيلات ضوئية لافتة وأنماط متغيرة حتى أصبحت تلك العروض أحد أهم عوامل الجذب في معرض «إكسبو 2020 دبي». لكن صباحات ذلك الجناح تتحول من الطائرات بدون طيار إلى حضور الروبوت «يويو» وهو على هيئة حيوان باندا، الذي يستقبل الزوار في منطقة المعرض الإيكولوجي الذكي، ذلك الباندا مثابة «سفير لبكين» يجمع بين الصداقة والسلام والتكنولوجيا، بما يعكس التقدم الصيني في التقنيات الحديثة.

ويقول مدير الجناح إن هناك 1864 من الباندا العملاقة البرية بالإضافة إلى 633 من حيوانات الباندا العملاقة في الصين، ويوضح راؤول وينر، مدير معرض الصين بمكتب إكسبو دبي، أن جناح بلاده لا يعرض قوة الصين في الاقتصاد والتكنولوجيا والتصنيع بل يتعداه ليقدم بلد التنين كقوة ناعمة في مجالات الثقافة التقليدية والرعاية الإنسانية أيضاً.

يتكون الجناح من 4 أقسام رئيسية، هي «الحلم المشترك والأرض المشتركة والوطن المشترك والمستقبل المشترك»، ويتألف من 3 طوابق و6 مناطق عرض. وتنقسم مناطق العرض إلى 6 أقسام رئيسية، إضافة إلى مطاعم لمحبي الأكل الصيني وقاعات متعددة الوظائف، ويضم الجناح الصيني كذلك قاعة لاستقبال كبار الشخصيات. يرمز تصميم الجناح إلى الأمل ومستقبل أكثر إشراقاً للبشرية. تحت شعار «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية - الابتكار والفرص»، يعرض الجناح أحدث إنجازات الصين في مجالات مثل استكشاف الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويقدم رؤية مستقبلية لحياة أفضل للإنسان. الكائنات.