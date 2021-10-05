قيصر الغناء العربي يفتتح «أمسيات خالدة» 15 الجاري

المصدر: دبي – غسان خروب

«أمسيات خالدة»، سلسلة غنائية يطلقها معرض «إكسبو 2020 دبي» بدءاً من 15 الجاري، ليشرع من خلالها الأبواب على التراث الغنائي والعربي، متيحاً لجميع زواره والعالم أجمع فرصة استكشاف روائع الإيقاع الشرقي والغربي، التي تمتلك لساناً عالمياً، استطاع أن يوحد الشعوب أجمع.

على رأس القائمة يطل الفنان العراقي كاظم الساهر «قيصر الغناء العربي»، الذي سيرفع بحضوره الستار عن هذه الأمسيات، ليسمع صوته العالم أجمع، منطلقاً من قبة الوصل التي ستحتضن الأمسيات، حيث سيقدم خلالها مجموعة من نجوم العالم عروضاً حية، تتوسد الموسيقى والإبهار.

كاظم الساهر، سيكون ممثلاً للمنطقة العربية، بصفته أحد نجومها المعروفين، والذين حققوا نجاحاً لافتاً عل الساحة العربية، حيث استطاعت أغنياته أن تحقق مشاهدات بالملايين، وهو الذي غنى لـ «مدرسة الحب» وتألق بأشعار الشاعر الراحل نزار قباني، ليقدم من خلال أعماله نموذجاً موسيقياً عربياً لافتاً، حيث تم اختيار الساهر نموذجاً عربياً، احتفالاً بأول نسخة «إكسبو» تقام للمرة الأولى على أرض عربية.

عيون العالم ستكون موجهة في 15 الجاري، نحو قبة الوصل، لتتابع عروضها المبهرة الممتدة على نطاق 360 درجة، تعبيراً عن قدرة دبي على إلهام العالم وأجيال المستقبل. وخلال الحفل الذي سيبث على شاشة تلفزيون إكسبو، وموقع المعرض على الإنترنت، وقنوات أخرى، سيحتفي الساهر بإرث الموسيقى العربية، والعراقية على حد سواء، كما سيحتفي عبر أغنياته بالقصيدة التي استلهم منها العديد من الأعمال التي لا تزال تسكن ذاكرة الجمهور.

على طول فترة إقامته، سيقدم معرض «إكسبو 2020 دبي» قائمة دسمة من الأسماء العالمية، حيث سيُمثّل كل واحد من هؤلاء النجوم موضوعاً من موضوعات (الفرص والتنقل والاستدامة)، والتي تُمثّل محركاً رئيساً للتقدم في العالم. وسيبهر هؤلاء النجوم الحضور بعروض مبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات العروض الترفيهية وقدراتهم الإبداعية.