«إسعاف دبي».. عين ساهرة على صحة الزوار

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

مسعفون ومسعفات سخّروا جل إمكاناتهم وطاقاتهم في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لخدمة زوار «أكسبو 2020 دبي»، على مدى ساعات العمل، يتنقلون بدراجاتهم النارية والهوائية بين أجنحة المعرض، يراقبون الزوار لتقديم المساعدة في حال الطلب، ونقاط إسعافية بسيارات رياضية، وسيارات المستجيب الأول، للتعامل مع أي حالة طارئة، لا قدر الله.

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، أكد في تصريح خص به «البيان»، أن جميع الحالات التي تم التعامل معها، منذ بداية افتتاح «أكسبو»، هي حالات بسيطة جداً، مثل التعب والإرهاق والدوار، وتم التعامل معها، وتقديم الإسعافات الأولية البسيطة لهم، مؤكداً عدم الإبلاغ عن حالات خطيرة استدعت النقل إلى العيادات أو المستشفيات.

وأضاف أن المؤسسة سخرت كل إمكاناتها ومتطلبات الإسعاف اللازمة، لجعل الحدث استثنائياً بكل المقاييس، لجعل «أكسبو» ذكرى استثنائية لكل زوار الحدث العالمي.

20 نقطة إسعافية

وأكد أن الخدمات الإسعافية، تغطي جميع أنحاء المعرض، من خلال 20 نقطة إسعافية، موزعة على 6 قطاعات، تشمل الوصل بلازا، التنقل، الاستدامة، الفرص، الفرسان، اليوبيل، ويقوم على توفير هذه الخدمات، 164 متخصصاً من فريق عمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، موجودون على مدار الساعة في «إكسبو 2020 دبي»، منهم 54 مسعفاً مواطناً، وطبيبان للطوارئ، و20 مشغل مركبة إسعاف. كما توفر المؤسسة، 35 سيارة إسعاف متنوعة، من بينها 9 مركبات إسعاف حديثة، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، من التنفس الاصطناعي، وأجهزة الصدمة الكهربائية، والملف الرقمي للمريض، وغيرها.

وقال الدراي «نهدف لتقديم خدمات إسعافية متخصصة، تعتمد على نوع ومكان طلب الخدمة، لتقديم خدمات الطب الطارئ للزوار والمشاركين، من باب بث الشعور بالأمان والطمأنينة».

وأضاف: «خصصنا للحدث مجموعة من الكفاءات الإدارية والتخصصية، قادرة على أن تعكس الصورة المشرفة للشخصية الإماراتية، وقد وضعنا خطة استراتيجية، وخططاً تنفيذية من خلال فريق عمل متنوع، لإدارة وتنظيم الحدث، بما يتوافق مع رؤية حكومتنا الرشيدة، في تقديم حدث استثنائي يليق بسمعة الإمارات». بدورها، قالت عائشة سالم، فني طب طارئ متقدم، بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المؤسسة توفر 6 سيارات غولف، تستخدم داخل حرم إكسبو، حيث يصعب لمركبات الإسعاف الدخول لبعض الأماكن، أو الوصول إليها، فتقوم مركبات الغولف المزودة بنقالات لإخلاء المرضى والمصابين، لأقرب نقطة إسعافية، لإجراء اللازم، لافتة إلى أن هناك 6 دراجات كهربائية للاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة، والأماكن الضيقة، ومزودة بجميع المعدات الطبية اللازمة للتدخل الطبي.