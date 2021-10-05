شرطة دبي تطلق حملة «خدماتنا بين يديك» لتعزيز الأمان

المصدر: دبي - البيان

في إطار توجهها الاستراتيجي لتحقيق مدينة آمنة مرنة وإسعاد المجتمع، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، حملة «خدماتنا بين يديك»، تحت شعار «أمنكم في إكسبو 2020 دبي» بهدف تعزيز شعور زوار إكسبو بالأمان وتوعيتهم بخدمات شرطة دبي وجاهزيتها التامة لتلقي البلاغات وتقديم المساعدة في كل وقت، والتأكيد على سرعة الاستجابة لتلبية نداء الجمهور بسهولة ويسر، عبر مختلف القنوات المتاحة سواء بالاتصال أو التطبيق الذكي.

وقال العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن شرطة دبي تحرص على تحقيق توجهها الاستراتيجي في إسعاد المجتمع، عبر تعزيز إمكانية الوصول في مختلف الأماكن والأوقات، وهو ما نجحت الإدارات العامة ومراكز الشرطة على تحقيقه بالخدمات النوعية والذكية المتميزة التي تقدمها للجمهور طوال الـ24 ساعة، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، حتى باتت شرطة دبي عنواناً للسعادة والتميز.

الشعور بالأمان

وأكد العميد شهيل على الدور المهم للحملات التوعوية والتسويقية التي تنفذها شرطة دبي للتعريف بالرسائل الأمنية والخدمية والمجتمعية بين أفراد المجتمع، نظراً للأثر البالغ الذي تحدثه في تعزيز شعورهم بالأمان والطمأنينة بوجود شرطة حريصة على سلامتهم وسعادتهم والاستجابة السريعة عبر قنوات التواصل المختلفة.

من جانبه، أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن شرطة دبي تؤمن بأن الحاضر والمستقبل للخدمات الذكية والتطور الرقمي، ومن هنا تأتي حملة «خدماتنا بين يديك» بالتزامن مع انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، لتؤكد على جاهزيتها التامة لتلقي البلاغات والاستفسارات بسهولة ويسر عبر قنوات التواصل الذكية والمتاحة بين الجمهور، حرصاً على تقديم خدمات متميزة تحقق الرفاهية للمواطن والمقيم والزائر.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن شرطة دبي وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، وتعليمات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تعزز توجهها في مجال الخدمات الذكية والرقمية.