عبر منصة المعرفة.. مبدعات النمسا يوجهن رسالة قويّة في إكسبو دبي

المصدر: دبي ـ البيان

بكفاءة وإيمان مطلق بقدراتهن وبقلوب لا تعرف التردد، وعقول لا تؤمن إلاّ بالأدوار العظيمة للمرأة في كل تفاصيل الحياة والمجتمع، تقوم النساء بدور حاسم على مستوى العالم، حيث يمكن لهن إحداث تغييرات إيجابية بفضل حلولهن الإبداعية والمبتكرة لمشاكل عصرنا الحالي، لذلك فإن إنجازات رائدات الأعمال والمبدعات وأبحاثهن المنضوية في إطار المساهمة في إحداث تحوّل إلى مستقبل أخضر ومستدام وأكثر ملاءمة للحياة، ستكون محط تقدير خاص في إكسبو 2020 دبي.

وتقول مارغريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد والعلوم الرقميّة النمساويّة: «النساء المبدعات يوجهن رسالة قويّة في إكسبو 2020 دبي، ونسعى إلى إلهام أكبر عدد من النساء والفتيات لتولي مهن في مجالات الرياضيات، تكنولوجيا المعلومات، العلوم والتكنولوجيا وإشراكهن في خطط التدريب التقني. تظهر السيدات اللواتي يُعتبرن نموذجاً يُحتذى به، أن بإمكان المرأة تحقيق أي شيء، بما في ذلك على الساحة الدولية».

تتميز الشركات والمعاهد البحثية الـ52 التي تعرض منتجاتها وما توصلت إليه ضمن «آي لاب»، منصة المعرفة في الجناح النمساوي، بمشاركة نسائية قوية. تثبت المشاريع المعروضة هنا أن النساء يقدمن مدخلات مهمة ونتائج مبهرة إلى جانب الفكر الإبداعي اللواتي يتميزن به. مساهمتهن الحاسمة تساعد في دفع عجلة الابتكار في النمسا وعلى المسرح العالمي.

وتعمل شركة ليفين فارم لإيجاد نظام غذائي مستدام ودائري، وتشكل مزارع الديدان أحد العوامل الأساسية لتحقيق ذلك. تقول فاليريا فولسيك، مديرة المشروع: «يتم خلق نظام اقتصادي دائري بالاعتماد على مزارع الديدان التي تتغذى على فضلات الأطعمة وتحوله إلى مصدر للبروتين إلى جانب تحويل التربة إلى أسمدة للنباتات».

وتعمل ليفين فارم لإيجاد حلول على مستوى كبير وهي تبحث عن فرص لتحسين النظام الغذائي في جميع الأماكن سواء في المنازل، المدارس، منشآت الأعمال والمصانع.