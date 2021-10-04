أول حصاد استثماري في إكسبو دبي.. أوغندا توقع صفقات مشاريع بـ 650 مليون دولار

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلنت أوغندا، اليوم، توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 650 مليون دولار خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، لتكون بذلك من أوائل الدول المشاركة في الحدث التي تعلن رسمياً استقطابها لصفقات استثمارية ويتم توقيعها خلال إكسبو 2020 دبي.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال حفل خاص في إكسبو 2020 دبي، وشملت ضخ استثمارات في مشاريع للطاقة النظيفة والنقل في أوغندا، إضافة إلى 50 مليون دولار في مجال معالجة المعادن و50 مليون دولار في منشأة جديد للأدوية متخصصة في تصنيع معدات متقدمة لتشخيص أمراض نقص المناعة المكتسب و الملاريا وغيرها بحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الاستثمار الأوغندية.

وتشكل هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي الذي تشارك فيه أوغندا ضمن منطقة الفرص تحت شعار "المكان المناسب والوقت المناسب"، ويُجسّد الجناح مكانة الدولة الإفريقية مركزاً رئيسياً للتجارة والتنقل والخدمات اللوجستية، وأيضاً الأهمية الإقليمية التي تحظى بها. ويمكن للزوار استكشاف أروع المعالم في أوغندا بما في ذلك جزر سيسي، التي توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية الممتعة.

وأوضح روبرت موكيزا مدير عام هيئة الاستثمار في أوغندا، أن الإعلان عن الصفقات الاستثمارية الجديدة يأتي في إطار خطط بلاده لاستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار لدعم مسيرة تعافي اقتصادها.

وتقوم أوغندا حالياً بتسويق 79 مشروعاً متاحاً للتمويل المصرفي أمام المستثمرين، ويمكن الاستثمار في هذه المشاريع عبر آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص والمشاريع المشتركة وغيرها. وقام ماتيا كسانجي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي بتوقيع الاتفاقيات مع مجموعات استثمارية من عدة دول.