أوكرانيا تحتفل بيومها الوطني في موقع إكسبو 2020

المصدر: البيان



استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، إيرينا نوفيكوفا - نائبة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة في أوكرانيا، وميخايلو ليف، القائم بأعمال رئيس وكالة الفضاء الأوكرانية.

وقال معالي الشيخ نهيان: "تُسهم أوكرانيا في هذا الحدث الدولي من خلال مشاركتها الأفكار التي تتمحور حول الابتكار والتنمية المستدامة، لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، إلى جانب تسليطها الضوء على تفرُّد الشعب الأوكراني وأصالته وثقافته من منظور التقنية الحديثة. وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن مدى تقديرنا لدولة أوكرانيا ومفوضها العام، وما قام به فريق العمل من أجل مشاركة أوكرانيا الفريدة في إكسبو 2020 دبي".

من جانبها، وصفت إيرينا نوفيكوفا إكسبو 2020 دبي بأنه "حدث قدم نموذجاً استثنائياً للعالم بأسره" وقالت إن "المشاكل التي نواجهها اليوم معقدة للغاية ولا يمكن حلُّها بمعزل عن الدول الأخرى. ولإيجاد حلول للمشاكل التي نواجهها على الصعيد العالمي، لابد من تضافر جهود المجتمع كاملاً للعمل معاً، بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو المؤسسية أو التكتلات الصناعية أو التنوع الثقافي".

أضافت: "ستترك أوكرانيا بصمتها في إكسبو 2020 دبي، إذ يزخر الجناح الأوكراني بأفكار مبتكرة ويُشكّل منصة تُسلّط الضوء على مُمكنات نهج ذكي، يدعو إلى التركيز على الحد من الأضرار التي تلحق بالطبيعة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والأراضي، وتوفير منتجات مستدامة وبسيطة".

تصميم الجناح الأوكراني مستوحى من سنابل القمح، التي ترمز إلى الأمل والأفكار الجديدة والمشاريع والناس؛ ويضم الجناح ثلاث مناطق رئيسة هي: الحياة الذكية والتفكير الذكي والإحساس الذكي. أيضا يعرض الجناح أحدث التقنيات، التي تُبرهن على أن المستقبل الأفضل ممكن. ومن بين الابتكارات المعروضة في الجناح الأوكراني الدراجة الكهربائية التي يمكنها قطع مسافة تبلغ 380 كيلومترا بشَحنة واحدة، بالإضافة إلى الستائر التي تولّد الكهرباء من أشعة الشمس.



يقع جناح أوكورانيا في منطقة الفرص، ويستعرض معلومات عن تاريخ الدولة وثقافتها، ويُقدم نموذجا فعّالا عن طبيعة المجتمع الأوكراني. أيضا، يعرض الجناح أعمالًا لفنانين أوكرانيين معاصرين من أمثال فيكتور سيدورينكو، وسيرهي ميلنيتشينكو، وأوليغ تيستول، وإيغور زيغورا، وستيبان ريابتشينكو، والتي تم جمعها في معرض فني واحد تحت اسم "إليبسيز".

وتُمثّل الأيام الوطنية والشرفيّة فرصة لاحتفال أكثر من 200 جهة مشاركة في إكسبو 2020 دبي، وتسليط الضوء على ثقافات الدول المشاركة وإنجازاتها، واستعراض أجنحة تلك الدول وبرامج فعالياتها. وسيشمل كل احتفال بهذه المناسبات رفع علم الدولة التي تحتفل بيومها الوطني على منصة الأمم في ساحة الوصل وإلقاء كلمات وتقديم عروض استعراضية وثقافية.

ويدعو إكسبو 2020 دبي، الذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس 2022، الزوار من أنحاء العالم للمشاركة في صنع عالم جديد طوال فترة إقامة الحدث الدولي، التي تمتد لستة أشهر مليئة بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة.



