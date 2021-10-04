كاظم الساهر يستهل أمسيات إكسبو "الخالدة"

المصدر: البيان

يفتتح النجم العراقي كاظم الساهر يفتتح سلسلة "أمسيات خالدة" من قلب إكسبو 2020 دبي، في عرض ساحر سيجمعه بجمهوره على أرض المعرض، إلى جانب الملايين من المعجبين في بث مباشر لتجربة موسيقية رائعة ستأسر خيال العالم.

وكان قيصر الأغنية العربية قد علق على حفله سابقاً بالقول: أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي جمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي، وذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة".

وأضاف: ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر. إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل، وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة.

وتعد سلسلة «أمسيات خالدة» الغنائية، إحدى الفعاليات المميزة التي يقدمها الحدث العالمي الكبير للجمهور، حيث تتألق كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم لتقدم عروضاً مبهرة وملهمة، تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع «إكسبو 2020» وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة «أمسيات خالدة» على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيث سيقدم مشاهير الفن عروضاً حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

وبينما ستُقام جميع الحفلات في ساحة الوصل، القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث قُبة الوصل التي تمثل شاشة عرض بنطاق 360 درجة، سيكون بوسع زوار «إكسبو» مشاهدة العروض المبهرة على شاشات عملاقة في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل، بالإضافة إلى مشاهدة البث عبر الإنترنت.