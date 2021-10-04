عبدالعزيز النعيمي يوجه بشراء 1000 تذكرة لموظّفي حكومة عجمان لزيارة إكسبو

المصدر: البيان

وجه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بشراء 1000 تذكرة دخول لمعرض "إكسبو 2020 دبي" على نفقته الخاصة، لتوزّع كمكرمة على موظّفي حكومة عجمان لزيارة الحدث العالمي.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على دعم الشيخ عبدالعزيز النعيمي لهذا الحدث المهم الذي طال انتظاره، وتشجيعاً منه لموظفي حكومة عجمان على حضور الحدث العالمي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي ستطرح خلاله.

وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي، إن معرض "إكسبو 2020 دبي" حدث دولي مذهل وأحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية، حيث استعدّت الإمارات بشكل كبير لتنظيمه واستضافته بطريقة عالية الاحتراف لتقديم تجربة غير مسبوقة لملايين الزوار المتوقع حضورهم. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى مشاركة هذه التجربة مع موظّفي حكومة عجمان، وحثّهم على الاستفادة من هذه الفرصة وتطوير خبراتهم المهنية لما في ذلك من مصلحة على الصعيد الشخصي بشكل خاص وإمارة عجمان بشكل عام.