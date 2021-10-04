إكسبو 2020 دبي يرحب بزواره بكل لغات العالم

المصدر: تصوير وتقرير– مرفت عبد الحميد

يستقبل المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي زواره من جميع أنحاء العالم يوميا ويرحب بهم بكل لغات العالم عبر أجنحة الدول المشاركة فيه، لينقل إليهم رسالة حب و تسامح من أرض دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر مجتمعا عالميا تلتقي فيه ثقافات العالم حيث تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم وتسود المودة بين الجميع.

إكسبو 2020 دبي يؤكد إيمان دولة الإمارات حكومة وشعبا، الشديد بقيم التعايش والتكامل والتواصل والانفتاح على الآخر، ويرسخ نهج استمر على مر السنين مفاده بأن الإمارات مهدا للتسامح والمحبة ومركزا لحوار الأديان والتأكيد على رسائل السلام والتسامح وترسيخ قيم المحبة بين البشر وهو ما تؤمن به الدولة وتعتبره جزءا لا يتجزأ من رسالتها نحو العالم.

التواصل والانفتاح على الأخر أمر مستمر منذ بداية الاتحاد وتتناقله الأجيال فيما بينها في دولة التسامح والمحبة، فالتسامح ليس شعارا رفعه الإماراتيون، بل هو ممارسة عملية للساسة والشعب اليوم وبالأمس مدوا جسور التسامح وبسطوا يد السلام لأمم الأرض كافة من خلال منظومتهم الفكرية والثقافية مما جعل الإمارات اليوم أضحت عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.