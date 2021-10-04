المملكة وخاتمها السحري أسطورة أهالي جزر القمر قديماً

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

حين يعلو الخيال يصل إلى سقف الأسطورة، فتتناثر الحكايات بلا حاجز يحدها، لأنها مفتوحة على جميع الجهات، كما السماء، يقول البعض إن التفكير البشري، ينزع في الفطرة نحو الأسطورة، بدليل أن الاختراعات، والاكتشافات بدأت بفكرة، تبدو أسطورية عند طرحها، لكنها تتحول بعد مسيرة محددة، إلى واقع ملموس.

تألقت الأساطير بالتزامن مع الحضارات القديمة، فعكست تفكير وثقافة شعوب بأكملها، حيث

اشتهر جبل قرطالة أو القرطولى وهو بركان في جزر القمر، بالأساطير التي نسجت حوله قديما ومن أبرزها أنه يجيب الأمنيات ويحقق المراد، ويجلب الحبيب، كما كان يؤمن الناس قديما في هذه البقعة من الأرض التي تتلاشى فيها الحدود والفواصل.

وقرطالة هو جبل يعلوه بركان درعي نشط في القمر الكبرى ويعد أعلى قمة في البلد حيث يبلغ ارتفاعه 2.361 متر ( 7,748 قدم )، ويضم هذا الجبل أكبر بقعة من الغابات المطيرة الآخذة في الاختفاء في جزر القمر، ولقبت الاسطورة بخاتم المملكة السحري لاعتقاد الاهالي في ذاك الوقت بأن البركان يحتضن عرش الملكة سبأ.

هذه الاساطير التي نسجت حوله دفعت العديد من سكان تلك المنطقة والمناطق المجاورة إلى إلقاء الخواتم الذهبية والمعدنية في أعلي فوهة البركان فإن أحدثت تفاعلا مثل صوت فرقعة أو غليان وفوران يصاحبه ضوء أحمر فذلك إيذانا باستجابة الامتيات وتحقيق المراد، وإن لم يحدث أي تفاعل مع الخاتم الذي ألقي في فوهة البركان فإن ذلك بحسب معتقدات أهل البلد يدل على عدم النية في تحقيق امنيات صاحبه.

سادت هذه المعتقدات في مملكة سبأ التي كانت تضم آنذاك عدة دول منها اليمن وأثيوبيا ومدغشقر وجزر القمر، والتي توارثتها أجيال وقام البعض بسرد حقائق من مخيلته الخاصة معتقدين إلى أن البركان والخاتم سحري يسخر العديد من الأمور لذوي الامنيات.

فمن تأخرت في الزواج أو الانجاب، ومن أراد أن يستميل قلب حبيبته أو رغب في الثراء السريع كان أهل البلدة ينصحونهم بإلقاء خواتمهم الذهبية أو حتى المعدنية في أعلى فوهة البركان، وكان البعض يعود فرحا بتفاعل البركان مع الخاتم من خلال إصدار صوت وضوء أحمر، معتقدا أنه حصل على صك يضمن له تحقيق أمنياته ، فيما كان البعض الأخر يعود حزينا ومحبطا بعدم تفاعل البركان مع خاتمه الذي ألقاه في فوهته معتقدا بأن أمنياته لن تتحقق.

وتفسر أكثر الأساطير على أنها من فعل قوى خارقة في الإطار الزمني الذي تنسب إليه حوادث الأسطورة، ويعود في غالب الحالات إلى سالف العصر والأوان، هذه الاساطير تلاشت بسبب الوعي الذي تحقق في أذهان أغلب المجتمعات بعد أن انتشر العلم بين أفرادها.