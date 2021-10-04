"الوصابي" 6 علوم في كتاب واحد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

يحتضن الجناح اليمني الكتاب المعجزة «الإعلان بنعم الله الواهب المنان في الفقه، والعروض، والنحو، والتصريف، والمنطق، وتجويد القرآن » للعلامة صفي الدين أحمد بن عبد الله السّلمي الوصابي الشهير بـ (بالسانة) والمتوفى في 1710 ميلادية ، وهو مخطوطة يمنية أصلية مكتوبة بخط اليد، و يوصف بأنه واحد من أندر الكتب وأكثرها دهشة، حيث يضم 6 علوم في فروع علمية مختلفة ودقيقة ومحددة المصطلحات والتراكيب هي: (الفقه، والعروض، والنحو، والصرف، والمنطق، والتجويد).

و يمثل الكتاب المعجزة علامة بارزة في إبداع أمة العرب وآدابها، فقد تجلت دهشة الكتاب في طريقة تأليفه وبنائه وتركيبه ونسجه، حيث جمع مؤلفه بين 6 علومٍ في فروع علمية مختلفة ودقيقة ومحددة المصطلحات والتراكيب هي: الفقه، والعروض، والنحو، والصرف، والمنطق، والتجويد، ثم أضاف إليها في السياق نفسه تتمات علوم مرتبطة بها مثل: علم القافية، وعلم المواريث، وعلم الأقدار المتناسبة والوصايا، وغيرها.

تلك الطريقة في البناء والتأليف، دعت البعض لأن يطلق عليه «الكتاب المعجزة للوصابي»، وتزداد فرادته بكونه مخطوطة يمنية أصلية مكتوبة بخط الي، إلى جانب أنه يعتبر موسوعة بصرية عبقرية فقهية فكرية أدبية فنية فقد اشتمل على علوم الفقه والعروض والنحو والصرف والمنطق والتجويد والمواريث والوصايا والأقدار المتناسبة، والحديث وحتى علم الخط أيضا.

كما أن قراءة هذه العلوم في هذا الكتاب فن قائم بذاته افقيا ًوعمودياً وبحيث تتداخل الكلمات والحروف بالمعاني المختلفة والعلوم المتعددة عمودياً وافقياً في في صفحاته البالغ عددها (440) صفحة من القطع الكبير.

ويمكن للقارئ أن يقرأ الصفحة كاملة بجميع الألوان، من اليمين إلى الشمال و افقياً كما يمكنه كذلك أن يقرأ كتب أخرى في خمسة علوم مختلفة في نفس الصفحة عمودياً وبنفس الأحرف والكلمات والعروض باللون الأحمر والنحو باللون الأزرق والتصريف باللون الأخضر والمنطق باللون البنفسجي والتجويد باللون الذهبي ،وكل ذلك في الصفحة الواحدة، وهنا تكمن معجزة الكتاب.

هذا الكنز العظيم من المعرفة يستعرضه الجناح اليمني في إكسبو 2020 دبي، كمثال ونموذج حي لمعاني الحكمة اليمانية والتحدي العبقري المعرفي لأهل اليمن.