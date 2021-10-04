محمد بن زايد: نحرص على تعزيز علاقاتنا مع أصدقائنا في العالم

المصدر: دبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جناح جمهورية صربيا الصديقة المشاركة في «إكسبو 2020 دبي».

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الجناح.. الكسندر فوتشيتش رئيس صربيا الذي افتتح جناح بلاده في «إكسبو دبي» أول من أمس.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الرئيس الصربي، متمنياً لصربيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الإماراتية - الصربية مزيداً من النماء والتطور.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «سعدت بزيارة الجناح الصربي في إكسبو 2020 دبي، ولقاء الصديق الرئيس ألكسندر فوتشيتش، وتعرفت على ما يجسده الجناح من ثقافة ونهضة ورؤية صربيا لمستقبل مشرق.. نحرص على تعزيز علاقاتنا مع أصدقائنا في العالم».

وتعرف سموه، يرافقه الرئيس الصربي خلال جولته في الجناح، على ما يجسده من ثقافة البلد وتاريخه ونهضته وما يطمح إلى تحقيقه لشعبه في المستقبل.

وأشاد سموه بمستوى تنظيم الجناح وما يتضمنه من محتوى في مجالات الابتكار والإبداع وتقنية المعلومات والاتصالات والشركات الناشئة وتجسيده أهمية التكنولوجيا في تطور الحضارة.. إضافة إلى التعريف برؤية البلد الطموحة إلى المستقبل.

وأعرب عن تمنياته للقائمين على الجناح التوفيق في مشاركتهم ونقل صورة بلدهم وإنجازاته إلى العالم.

رافق سموه خلال الزيارة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية.