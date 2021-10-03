العدد 573 من «الجندي»: استضافة إكسبو 2020 دبي وسام شرف لكل إماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع، العدد 573 لشهر أكتوبر 2021 باللغتين العربية والإنجليزية، تناولت بالبحث والتحليل قضايا وموضوعات حيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وتحت عنوان «إكسبو 2020.. المستقبل يبدأ من دبي».. قالت: «إن استضافة إكسبو 2020 دبي هو وسام شرف لكل مواطن إماراتي ومقيم على أرضها الطيبة، كونه يمثل اعترافاً دولياً واضحاً بالمكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيد العالمي، منوهة بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جَسَّدَ بحق روح التحدي لكل الصعاب وجميع التحديات التي تقف عائقاً في وجه التنمية من خلال إصرار سموه على تحقيق المركز الأول، وتحقيق الأفضل للمواطن والمقيم والزائر والعابر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة».

ورصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر أكتوبر 2021 للحديث عن «الهندسة الرقمية وعمليات التصنيع العسكري»، حيث أفردت مساحات مهمة من صفحاتها لإلقاء الضوء على أهمية وفوائد ومميزات هذه التكنولوجيا التي تعد أكثر التطورات ثورية في مجال التصنيع العسكري. وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت المجلة دراستين، الأولى بعنوان: «المزايا والمخاطر والضوابط.. وسائل التواصل الاجتماعي في المجال العسكري»، أما الدراسة الثانية فجاءت بعنوان: «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية العسكرية بالجيش الإسرائيلي».

ونشرت «الجندي» في باب «لقاء العدد» حواراً مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة (مجموعة ستريت) STREIT Group، جورمان جوتوروف، حيث تحدث عن أنشطة الشركة على مستوى العالم، وأهم منتجاتها وأهمية السوق الإماراتية بالنسبة لها، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المتابع للشؤون العسكرية.

أما في باب «بروفايل» لشهر أكتوبر، فقد جاء بعنوان: «إكسبو 2020 دبي.. دانة الدنيا تحتضن العالم»، حيث تحدثت المجلة في هذا الباب عن إكسبو 2020 دبي الذي يعد أضخم حدث عالمي يصنع عالماً جديداً، ويعيد تشكيل المستقبل، تحت عنوان «تواصل العقول، وصنع المستقبل».

وتحدثت المجلة في هذا الباب عن تاريخ معرض إكسبو العالمي والإرث الذي يتركه للبشرية، واستعرضت فوائده الكبيرة على جميع المستويات.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.