رؤية محمد بن راشد.. قصة قائد في جناح خاص

المصدر: دبي - بشار باغ

يحتفي جناح الرؤية في إكسبو 2020 دبي، برؤية وقيم وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فارس العرب وصانع النهضة، قائد التنمية وصانع الإنجاز، ملهم الأجيال في تخطي المستحيل وتحويل التحديات إلى فرص.

تستعرض محطات الجناح الثلاث قصة سموه القيادية التي تروي حكاية نجاحات متتالية صنعتها العزيمة، وقصة الشعب الإماراتي والثقافة الإماراتية.

فقبل فترة ليست بعيدة، كانت معظم مناطق إمارة دبي صحراء قاحلة. أما اليوم فأصبحت الإمارة مدينة عالمية تزين ناطحات السحاب أفقها وتنافس بنيتها التحتية المتطورة أرقى مدن العالم. لم يكن هذا التحول من باب الحظ، بل ثمرة رؤية تحدت الصعاب وتخيلت المستقبل بما لم يتخيله أي أحد، أضحت بها دبي مركزاً عالمياً مزدهراً متعدد الثقافات.

ويقع الجناح في منطقة الاستدامة ويتميز بتصميم مذهل ولافت، بفضل واجهته المزينة بنمط زخرفي فني مصنوع من الحجر الرملي والألواح المعدنية. وعند النظر إلى واجهة الجناح، فإن أول ما يخطر ببالنا هو طبيعة دبي الساحرة بسواحلها وصحرائها وبحرها وخورها.