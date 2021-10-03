ضمن جناح اليابان.. باناسونيك تستعرض أحدث تقنياتها في إكسبو

المصدر: البيان

كشفت شركة باناسونيك، إحدى الجهات الراعية الرئيسية لجناح اليابان، عن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، حيث تستعرض أحدث تقنيات الإسقاط الضوئي وحلول التبريد المزوّدة بنظام صيانة عن بعد، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته اليابان في مجال الابتكار، فضلاً عن الخبرات والمهارات المكتسبة على مدى قرون من العمل الجاد. وتعد باناسونيك شركة رائدة عالمياً في توفير الحلول المبتكرة لمعارض إكسبو العالمية السابقة، بما فيها إكسبو ميلان 2015، وتهدف من خلال مشاركتها إلى تقديم تجربة ترفيهية غامرة لزوار إكسبو 2020 دبي.

وستكشف العلامة التجارية عن مجموعة من تقنياتها الجديدة في المنطقة، دعماً منها لحدث إكسبو الذي يقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وتماشياً مع شعار جناح اليابان "حيث تلتقي الأفكار". وتشمل الابتكارات، التي ستكشف عنها باناسونيك خلال إكسبو 2020 دبي، أحدث الحلول لتعزيز جودة الهواء داخل المباني والأجهزة المنزلية المتصلة القائمة على إنترنت الأشياء، ما يساعد على توفير مساحات عيش صحية وآمنة ومريحة تماشياً مع الوضع الجديد الذي فرضته أزمة كوفيد-19.

وقال هيرويوكي شيبوتاني، المدير الإداري لباناسونيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتسويق: "أسست باناسونيك إرثاً حافلاً بالابتكارات في معارض إكسبو منذ معرض اليابان العالمي في عام 1970، حيث قدمت تقنيات رائدة وساهمت في دعم أجنحة متعددة بأحدث حلول الإسقاط الضوئي وتخطيط العروض. ووفّرت معارض إكسبو العالمية منصةً مثاليةً لاستعراض خبراتنا في ابتكار تقنيات ساهمت في الارتقاء بجودة ملايين المنازل على مدى أكثر من 100 عام. ويسعدنا دائماً أن نشارك في هذه الفعالية العالمية، بما تحمله من إبداع وابتكار، ونأمل في إنشاء جناح متميّز يوفر للزوار تجربة لا تنسى".