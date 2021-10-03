نيوزيلندا .. "الكاباهاكا" توطد الروابط في إكسبو 2020

المصدر: البيان

أدت المجموعة الثقافية "نغاتي كوراها"، التي يقع مقرها في الإمارات، استعراض "كاباهاكا" التقليدي، وهو تقليد قديم يجمع بين الغناء والرقص، يعود لشعب الماوري النيوزيلندي، وذلك في مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي.

وتجسد مشاركة نيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي القيم الماورية "كايتياكيتانغا"، أي الاهتمام بالبشر والمكان، وتلقي الضوء على الصلة الوثيقة بين البشر والبيئة. ويهدف تقليد "كاباهاكا"، الذي يُترجم بـ"مجموعة راقصة"، إلى إنشاء روابط هادفة مع شعوب أخرى وأناس آخرين.

وقالت كايلي آرتشر، نائب المفوض العام لنيوزيلندا لدى إكسبو 2020 دبي: "نريد إبراز شعار جناحنا. ونرغب بعرض ثقافتنا الأصلية للعالم، ويمثل إكسبو 2020 منصة ممتازة لذلك".

وأضافت: "إنه جزء مهم من هويتنا، ولذلك نواصل إحياءه".

وسيُعاد الاستعراض يوم الاثنين في تمام الساعة 4:00 عصراً في منصة اليوبيل.