"نداء" تبدأ تشغيل شبكتي تيترا والجيل الرابع

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» تشغيل شبكتي تيترا والجيل الرابع الخاصة بالاتصالات الحرجة وأغراض الأمن والسلامة لتوفير خدماتها في موقع «إكسبو 2020».

وأشار إلى أنه تم تفعيل وتشغيل الأبراج ومحطات تقوية الإرسال الخارجية والداخلية كافة في الموقع وفق الخطة المعتمدة مسبقاً وذلك بهدف تعزيز وضمان استمرار خدمات الاتصالات الآمنة المقدمة لمختلف الجهات المشاركة إضافة إلى تلبية احتياجات فرق الاستجابة للطوارئ وضمان تسهيل وتأمين مختلف العمليات في فعاليات المعرض الدولي على مدار ستة أشهر.

وتوفر المؤسسة خدمات الاتصالات ونقل البيانات عبر شبكتيها لجميع أجهزة الاتصالات المحمولة والذكية وغرف العمليات التي تستخدم من قبل القطاعات العاملة كافة في الموقع وتشمل الجهات المسؤولة عن التدابير الأمنية مثل القيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف وشركات الأمن الخاصة واللجان المنظمة في المعرض.

كما ستوجد فرق العمل المؤلفة من موظفين ومهندسين تقنيين وفنيين متخصصين من مؤسسة نداء وشركة «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية» وهي الشركة التابعة لـ«نداء» المزود الرسمي لأمن الاتصالات في إكسبو 2020 دبي إذ ستعنى شركة إشارة بتوفير أجهزة الاتصال المحمولة والذكية التي يتم استخدامها في الموقع للعمل على مدار الساعة من خلال ورش عمل متخصصة تم تقديمها لتدريب المعنيين إضافة إلى العمل من غرفة العمليات والمراقبة لضمان الاستجابة السريعة ومراقبة الشبكة وتشغيلها ومتابعة توافر خدماتها كافة في فترة المعرض الذي يعد الحدث الأكبر في العالم العربي والتي تمتد إلى ستة أشهر.

وتعد الخدمات المقدمة لموقع إكسبو 2020 من أحدث حلول شبكات الاتصالات الأمنية المتخصصة والمتكاملة التي ستضمن لمستخدمي الشبكة مرونة عمليات التواصل وفاعليتها من خلال الشبكة اللاسلكية إذ ستتيح للمستخدم إجراء الاتصالات الجماعية والفردية بطريقة سريعة وآمنة ونقل البيانات والبث الحي والمرئي المرتبط بمراكز التحكم باستخدام أجهزة الهواتف الذكية عبر شبكة الجيل الرابع الخاصة بمؤسسة نداء وذلك في إطار تلبية احتياجات الاتصالات الحرجة في حالات الأزمات والطوارئ وإدارة العمليات اليومية وتطويرها بشكل مستمر بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية والحد من الوقت اللازم لاستكمال العمليات.

وقال منصور بو عصيبة المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» يعد «إكسبو 2020» محطة فارقة في مسيرة دولة الإمارات الريادية التنموية نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا والابتكار والمعرفة وحدثاً عالمياً فريداً تستقدم فيه أحدث تقنيات المستقبل لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يعكس التطور الذي وصلت إليه الدولة على مختلف الصعد. ونؤكد التزامنا بذل قصارى جهدنا لتزويد إدارة حدث إكسبو والجهات الأمنية المشاركة أفضل إمكانات الاتصال الذكية الآمنة عبر شبكاتنا خلال المعرض وعلى مدار الساعة بهدف تقديم تجربة رقمية استثنائية.