أجندة حافلة لغرفة عجمان في إكسبو

المصدر: عجمان - وام

أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن أجندة مشاركتها الحافلة في الحدث العالمي الأبرز معرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي انطلق الجمعة ويستمر حتى نهاية مارس المقبل بمشاركة 192 دولة من جميع أنحاء العالم.

وتسعى الغرفة من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير منصة للمنشآت التجارية والاقتصادية في الغرفة للمشاركة تحت مظلتها، إلى جانب استعراض الخدمات والحزم التحفيزية التي تقدمها لقطاعات الأعمال والشركات والقطاع الاستثماري في الإمارة، فضلاً عن تعزيز أواصر التعاون المشترك وإبرام الشراكات مع كافة الأطراف المعنية من مختلف الدول.

وأكد محمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، ورئيس فريق عمل الغرفة في معرض إكسبو، أهمية المشاركة في الحدث الاستثنائي على مستوى المنطقة والعالم، والذي يشكل فرصة مثالية لجميع القطاعات لتوسيع آفاق النمو ورصد الفرص الواعدة في شتى المجالات، من خلال التواصل الفعال مع صناع القرار والمختصين.

ولفت الجناحي إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول، كما سيعزز من جاذبية دولة الإمارات للمستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر، بما يطرحه من أفكار متجددة ومشاريع ريادية واعدة وقائمة على الابتكار ستعود بالفائدة على المنطقة بأكملها لسنوات قادمة.

بدوره أوضح مروان حارب، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، ونائب رئيس فريق عمل الغرفة في إكسبو، أن الغرفة أعدت أجندة حافلة لمشاركتها في المعرض، والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات الرئيسية، إلى جانب عدد كبير من الزيارات واستقبال الوفود، إضافة إلى جلسات نقاشية تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار، يتم من خلالها تسليط الضوء على المزايا الاستثمارية لإمارة عجمان، وإبراز دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال، والجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الإمارة الاقتصادية.

من جهته قال عبد الله عبد المحسن، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة، إن منصة المشاركة تشهد على مدار ستة أشهر الحدث، جملة من الزيارات والملتقيات والندوات التي تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع أعمال عجمان ونظرائهم من مختلف الدول المشاركة، وستسعى الغرفة إلى زيادة اللقاءات بين أصحاب الأعمال بهدف إيجاد الشراكات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات.