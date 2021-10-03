منصور بن زايد يوجه بمنح موظفي وزارة شؤون الرئاسة إجازة 8 أيام للمشاركة في إنجاح "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: وام

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمنح موظفي وزارة شؤون الرئاسة إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة معرض "إكسبو 2020 دبي"، تصل مدتها 8 أيام، خلال فترة المعرض الممتدة من الأول من أكتوبر 2021 وحتى نهاية مارس 2022، وذلك لتمكين الموظفين وعائلاتهم من زيارة العالم مجتمعاً في مكان واحد.

كما وجه سموه برفع أعداد المتطوعين من موظفي الوزارة للمشاركة في المعرض العالمي وحثهم على العمل التطوعي من أجل ترسيخ هذا المفهوم الحضاري لتعزيز قيم المودّة والتآلف والتكاتف المجتمعي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية دعم جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعكس إمكانات الدولة الحضارية والثقافية ويرصد تطورها نحو الريادة العالمية بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وإسهامها الحضاري في صنع مستقبل أفضل للبشرية.

وأوضح سموه أن مسؤولية إنجاح الحدث العالمي وإبراز الصورة المشرقة للدولة من خلاله، تقع على عاتق الجميع، ضماناً لتقديم نموذج تكاملي يُسعد زوار المعرض القادمين من حول العالم، ويشد أنظار الشعوب والدول نحو إنجازات دولة الإمارات ودورها الريادي في المشهد العالمي.

وتأتي توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في إطار حرص سموه على مواكبة الفعاليات وورش العمل المصاحبة للمعرض الدولي، ضماناً لتكريس شعار "إكسبو 2020 دبي" المتمثل في "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وسعياً لتحقيق الاستفادة القصوى من الحدث الذي يُعد تظاهرة فريدة لتبادل أفضل الخبرات والتجارب الإنسانية.