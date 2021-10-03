الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يجري لقاءات في أبوظبي ويزور إكسبو

المصدر: البيان

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي زار الدولة أخيراً، في إطار الحرص على تعزيز المشاركة والتعاون المتبادلين في القضايا الثنائية وكذلك الإقليمية والعالمية، كون الإمارات شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي.

كما التقى بوريل معالي شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة.

وصرح جوزيب بوريل خلال الزيارة: "الإمارات شريك مهم في منطقة الخليج، ولدينا مصلحة مشتركة للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة وجوارنا المشترك، لذا يود الاتحاد الأوروبي مواصلة الحوار السياسي المنتظم حول التحديات التي نواجهها في المنطقة، إلى جانب مواصلة حوارنا المنتظم حول حقوق الإنسان."

وأضاف بوريل: "إن انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين سيوفر فرصًا أوسع لتعزيز جهودنا المشتركة في التعامل مع التحديات الإقليمية."

كما رحب بوريل بالسياسة البناءة التي تنتهجها الدولة، لا سيما بشأن أفغانستان، وأطلع المسؤولين الإماراتيين على جهوده كمنسق للاتفاق النووي الإيراني.

وأتاحت المحادثات فرصة لطرح قضية تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر العمل المناخي 26 نهاية الشهر الجاري، وكذلك الجهود المستقبلية، حيث إن الإمارات رائدة في اتخاذ تدابير ضد تغير المناخ بين دول المنطقة. ولدى كل من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات أولويات مماثلة تتمثل في التحول الأخضر والتحول الرقمي وتطوير الطاقات المتجددة، مما يمهد إمكانيات إضافية لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار.

وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، عبر الأحداث العالمية مثل معرض إكسبو 2020 دبي الذي قام بزيارته، والتقى هناك معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمعرض إكسبو، حيث ناقش الطرفان إمكانيات تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في مجالات الاستدامة والتنويع والتحديث، إضافة إلى بناء جسور وصل بين الثقافات المختلفة حول العالم بهدف تعزيز التفاهم المتبادل داخل المجتمع الدولي.

وقال جوزيب بوريل خلال زيارته الأجنحة الوطنية لسلوفينيا وإسبانيا في إكسبو 2020: "من المهم تعزيز التعاون بين المجتمع الدولي، لا سيما بعد جائحة كوفيد -19، ومن هذا المنطلق يشارك الاتحاد الأوروبي في تنظيم العديد من الفعاليات في إكسبو للتعريف بالنهج الأوروبي بشأن الاستدامة والتنقل والابتكار، ونتطلع إلى التعاون مع جميع المشاركين في هذه المنصة العالميّة".

وكان الممثل الأعلى قد شارك أثناء وجوده في دولة الإمارات في مؤتمر السياسة العالمية لعام 2021 كأحد المتحدثين الرئيسيين حيث استعرض سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأفغانستان والجوار الجنوبي والدفاع الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي.