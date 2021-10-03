بيان مهم من إكسبو 2020 بشأن الحالة المدارية لإعصار "شاهين"

المصدر: البيان

أعلنت إدارة إكسبو 2020 دبي أنها تعمل حاليا بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد والسلطات المعنية بمراقبة الحالة المدارية لإعصار شاهين، مؤكدة أن أولويتها هي سلامة وأمن جميع الزوار والمشاركين والموظفين.

ودعت زوار الحدث العالمي الراغبين بزيارة موقع إكسبو 2020 دبي يومي الأحد 3 أكتوبر والاثنين 4 أكتوبر إلى مراجعة الموقع الإلكتروني لإكسبو (www.expo2020dubai.com) والحسابات الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (www.ncm.ae)، قبل مغادرة المنزل.