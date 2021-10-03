إكسبو 2020 دبي يتيح التواصل الهاتفي المباشر مع مسؤولي الاستثمار والأعمال لدى الدول المشاركة

المصدر: دبي – بشار باغ

في إطار الخدمات النوعية التي يقدمها إكسبو 2020 دبي لمجتمع الأعمال بهدف تحفيز التعاون وعقد الشراكات واقتناص الفرص التجارية والاستثمارية بين القطاع العام والخاص في كافة أنحاء العالم، أطلق الحدث منصة غير مسبوقة على موقعه الالكتروني تتيح للجميع التواصل الهاتفي المباشر مع مسؤولي الاستثمار والاقتصاد لدى الدول المشاركة وذلك على هذا الرابط .

وتوفر المنصة فرصة سانحة أمام رجال ورواد الأعمال والمستثمرين للتواصل الفوري مع ممثلي مؤسسات تشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات وممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة لدى الدول المشاركة، حيث تقوم كل دولة بإدراج اسم المسؤول المعني وتفاصيل الجهة الحكومية التي يمثلها بالإضافة إلى رقم هاتفه الشخصي للتواصل معه هاتفياً أو من خلال تطبيق" واتساب".

وتأتي هذه الخطوة لتضاف إلى العديد من المبادرات والبرامج التي خصصها إكسبو دبي لمجتمع الأعمال، ومن ضمنها أما تطبيق إكسبو 2020 للأعمال الذي يتيح لمستخدميه التعرّف إلى مستخدمين آخرين ضمن مجتمع الأعمال ممن تجمعهم بهم اهتمامات وأهداف مشتركة، ويهدف بذلك إلى تسهيل التفاعل الهادف بين الشركات، وكذلك بين الشركات والحكومات، وأيضاً ما بين الحكومات، على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات.

ويقترح هذا التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتاح على الهواتف المتحركة وأجهزة الحاسوب على حد سواء، النتائج المحتملة الأكثر ملاءمة وتطابقاً للمستخدمين بناء على ملفاتهم الشخصية، وخبراتهم وأهدافهم وأنماطهم التفاعلية، ويضمن بذلك أن يحقق كل زائر من زوار الأعمال أهداف أعماله.

ويتيح تطبيق إكسبو 2020 للأعمال، المتاح عبر «ويب آب»، و«آب ستور» و«جوجل بلاي»، للزوار إنشاء ملفاتهم الشخصية الفريدة التي تلقي الضوء على معلومات وبيانات التواصل الرئيسية، واختيار عوامل للفرز والتصفية، والبحث عن شركاء محتملين ممن تتطابق ملفاتهم الشخصية معهم. وبعدها يمكنهم البدء بالتفاعل مع مستخدمين ومؤسسات وجهات تجمعهم بهم اهتمامات مشتركة، والدردشة معهم، وترتيب اجتماعات في ما بينهم، من أجل بناء علاقات عمل في فترة انعقاد إكسبو 2020 وكذلك بعد اختتام فعالياته في الحادي والثلاثين من مارس 2022.