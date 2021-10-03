شعار طيران الإمارات يتزين بإكسبو 2020 دبي أمام 18 مليون متابع على منصات التواصل

المصدر: دبي – بشار باغ

دمجت طيران الإمارات شعار إكسبو 2020 دبي ضمن شعارها المؤسسي على جميع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بما يشمل فيسبوك وتويتر وانستغرام، فيما تواصل بث منشورات ترويجية مبتكرة عن الحدث.

وتأتي هذه الخطوة من قبل طيران الإمارات باعتبارها شريك الطيران من فئة شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي ومساهم رئيسي في الترويج العالمي للحدث فضلاً عن دورها في العمليات اللوجستية ونقل الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.

وتشكل إضافة شعار إكسبو دبي ضمن شعار طيران الإمارات كخطوة إضافية تقوم بها الناقلة لتعزيز الترويج عالمياً للحدث، خاصة وأن إجمالي عدد متابعي حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي يصل إلى 18 مليون متابع.