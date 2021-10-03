60 ألف عام من الابتكار في جناح أستراليا في إكسبو2020 دبي

المصدر: البيان

افتتح وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان اليوم رسميا جناح بلاده في إكسبو2020 دبي، بحضور معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

وقال دان تيهان وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي: "مذهل ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو2020 دبي، وخاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كوفيد-19، لذا نحن سعيدون جدا بمشاركتنا في هذا الحدث الرائع، وما يمثله جناحنا اليوم هو أمر استثنائي، حيث إنه يحكي قصة ثقافة غنية بالابتكار الفريد امتدت على مدى ستين ألف عام، كما أنه يصور للجمهور ما وصل إليه شعبنا اليوم، ويجسد هذا الجناح قلب الشعب الأسترالي وروحه بكل صدق".

وأضاف تيهان: "إن السماء هي الحد لطموحاتنا عندما يتعلق الأمر بمستقبل بلدنا، لهذا حمل الجناح الأسترالي رسالة "حلم السماء الزرقاء"، فنحن نواصل الحلم بالعظمة، والتأكد من تمتعنا بمكانة مرموقة ومتقدمة بين دول العالم، ونسعى لجعل كل مواطن أسترالي فخورا بما وصلت إليه بلادنا، بالإضافة إلى حث كل دولة أخرى في العالم لتكون فخورة بأنها جزء من نمو أمتنا".

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "حلم السماء الزرقاء هو موضوع يجسد تمامًا تلك الروح الأسترالية الغنية بالحيوية والابتكار، فهي بلاد تعيش من أجل المستقبل مع مراعاة الماضي دائمًا".

وأضافت الهاشمي: "تعمل أستراليا على تحقيق انجازات لا حصر لها من التنمية الثقافية والعلمية والاجتماعية، ابتداء من الرياضة والترفيه على المستوى العالمي إلى الربط بين تقاليد السكان الأصليين واستكشاف الفضاء، وإلى مدن المستقبل التي تندمج فيها شرائح المجتمع المختلفة، وتحقيق التعددية والاستدامة، وسيكون لأستراليا دور مهم في الحوار العالمي حول مستقبلنا المترابط والمتصل".

ويأخذ الجناح الأسترالي الواقع في منطقة التنقل زواره في رحلة استثنائية، حيث يستعرض عجائب أستراليا الطبيعية وخبراتها المبتكرة، وتاريخها الثقافي المتنوع، من خلال تكنولوجيا مبهرة، وشاشات عرض تحكي قصة شعب وثقافة امتدت على مدار ستين ألف عام.