استطلاع «البيان»: «إكسبو 2020» ملتقى للتعرف على جميع ثقافات العالم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أظهر استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي» على موقعه الإلكتروني، وفي حسابه على «تويتر» أن نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع يتطلعون إلى استكشاف ثقافات وتراث وحضارات دول العالم في الحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي»، الذي انطلقت فعالياته مطلع أكتوبر الجاري، فيما تنوعت باقي الإجابات حول فرص سياحية فريدة، وزيارة جناح بلدي، على ما تقدمه كل بلد من موروث ثقافي وحضاري وفني وإنجازات تقنية وهندسية وتجارية.

ووجه «البيان الاقتصادي» سؤالاً للقراء، حول محفزات زيارة الحدث وما إذا كانت بهدف التعرف على إرث وثقافات الشعوب والدول المشاركة، أو لزيارة جناح بلد الزائر، أو التعرف على الفرص السياحية الفريدة أو استكشاف عروض الحدث العالمي المنعقد حالياً حتى نهاية مارس المقبل.

وقال 41% من المشاركين في الاستطلاع على موقع الصحيفة الإلكتروني و43.4% عبر «تويتر»، إن الحافز الرئيس الذي يشجعهم لزيارة الحدث هو بهدف استكشاف ثقافات وتراث وحضارات دول العالم، إذ لأول مرة في تاريخ «إكسبو» الدولي، سيكون لكل دولة، من 192 دولة مشاركة، جناحها المستقل، ولأول مرة ستكون أجنحة الدول موزعة وفقاً لاختياراتها من بين الموضوعات الفرعية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وليس حسب الموقع الجغرافي لكل دولة.

فيما ذكر 35.5% من المشاركين في الاستطلاع في حساب الصحيفة على «تويتر» و38% من المشاركين على موقع الصحيفة، إنهم سيذهبون بُغية التعرف على الفرص السياحية الفريدة لدى المعرض، إذ يزخر «إكسبو 2020 دبي» بأجندة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية.

خدمات راقية

وتتضمن الفعاليات أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً، و60 عرضاً حياً على مدار الأيام السبعة لكل أسبوع بحسب الموقع الإلكتروني لـ«إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى مرافق الضيافة التي تضم أكثر من 200 مطعم ومقهى، توفر أطايب الوجبات والمشروبات من كل أنحاء العالم.

كما يضم موقع الحدث مساحات واسعة مخصصة للاحتفالات، التي تقام في الهواء الطلق، بما في ذلك حديقة الفرسان، التي تتسع لما يقارب من 2500 شخص، وحديقة اليوبيل التي تتسع لـ15 ألف شخص، فيما تتسع ساحة الوصل لأكثر من 8000 شخص.

ثقافات عالمية

وكما فاجأ العالم في افتتاحه الأسطوري الخميس الماضي، يمضي «إكسبو 2020 دبي» في تقديم ما يثير اهتمام الزوّار مع برنامج حافل بالعروض الحية. وقال 19.4% من المشاركين في الاستطلاع في حساب الصحيفة على «تويتر» و36% من المشاركين على موقع الصحيفة، إنهم يتطلعون إلى التعرف على فرص الأعمال واستشراف الفرص مع الوفود والمشاركين من الدول المختلفة.

وقال نحو 18.4% من المشاركين في الاستطلاع في حساب الصحيفة على «تويتر» و18% من المشاركين على موقع الصحيفة، إنهم يتطلعون إلى زيارة أجنحة بلدانهم المشاركة في الحدث، للاطلاع على ما يُجسّده كل جناح من خلال التصاميم المعمارية، والمحتوى وفعاليات البرامج.