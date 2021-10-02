"غارنييه" و"ناشيونال جيوغرافيك" تطلقان حملة في إكسبو بشأن الاستدامة في صناعة التجميل

المصدر: البيان

أعلنت كل من "غارنييه" و"ناشيونال جيوغرافيك" عن حملة جديدة في إكسبو 2020 دبي، تعمل على تبادل نصائح الخبراء بشأن موضوعات الاستدامة الرئيسية المتعلقة بصناعة التجميل.

يقدِّم المحتوى التعليمي، الذي أنتجه ستوديو إنتاج المحتوى "كريييتف وركس" لـصالح "ناشيونال جيوغرافيك"، المستكشفَين روزا فاسكيز وإيموجين نابر. وتعد هذه السلسلة جزءاً من حملة غارنييه لتشجيع 250 مليون شخص على عيش حياة أكثر رفقاً بالبيئة بحلول عام 2025.

أقيم حفل إطلاق الحملة في جناح الاستدامة (تيرّا)، وشهد مشاركة متحدثين من بينهم ناشطتا الحفاظ على البيئة ستيفاني شيبرد وواوا غاثيرو؛ ومؤسس شركة "بلاستيكس فور تشنج" أندرو الماك؛ وخبراء من غارنييه وناشيونال جيوغرافيك. شهدت الفعالية تغطية مجموعة من الموضوعات، تتراوح من فهم الاختلافات بين البلاستيك البكر والمعاد تدويره، إلى العلوم واستخدام المياه.