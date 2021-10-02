الرئيس الرواندي يفتتح جناح بلاده في إكسبو 2020

المصدر: البيان

افتتح رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي جناح بلده في إكسبو 2020 دبي، اليوم، مطلقاً تجربة تعرف الزوار برواندا وتصحبهم في رحلات آسرة تشمل مغامرات افتراضية برفقة الغوريلا، وتسلط الضوء على جهود رواندا في الحفاظ على البيئة، وتذوق القهوة الرواندية اللذيذة في "رواندا كافيه".

وقدمت فرقة من عازفي الطبول والراقصين، رقصة تقليدية مفعمة بالحيوية في حفل الافتتاح، الذي حضره أيضاً وفد ضم سفير رواندا لدى الإمارات إيمانويل هاتيغيكا والمفوض العام لرواندا في إكسبو 2020 دبي، إيفس إرادوكوندا.

ويقع جناح رواندا في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي، ويحمل شعار "روائع رواندا". يأخذ الجناح الزوار في رحلة عبر الزمن ليعيشوا تاريخ رواندا المملكة، ويكتشفوا قصص الثقافة والتراث، ويشاهدوا الوتيرة الرائعة التي تطورت بها البلاد عبر القيادة والابتكار.