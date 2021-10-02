"تجارة الشارقة": "إكسبو 2020 دبي".. فلسفة إبهار العالم

المصدر: الشارقة - وام

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تفاعل الغرفة مع "إكسبو 2020 دبي"، حيث ستقوم خلال الأشهر الستة القادمة بدورها كجزء من منظومة هذا المعرض الاستثنائي العالمي.

وقال العويس إن "إكسبو 2020 دبي" يمثل منصة مهمة لإتاحة فرص جديدة للشركات المحلية في إمارة الشارقة ولأعضاء ومنتسبي الغرفة لإنشاء روابط تعاون جديدة مع مجتمعات الأعمال العالمية و إبراز مزايا ممارسة الأعمال في دولة الإمارات.

ووجه التهنئة للقيادة الرشيدة بالحدث العالمي الكبير، مؤكداً أن الإمارات كعادتها تجيد فلسفة إبهار العالم بحفل يلخص قصة نجاح عمرها خمسون عاماً.

من جانبه أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن دولة الإمارات نجحت في إبهار العالم وهي تسطر اليوم صفحات مشرقة نفاخر بها والأجيال القادمة ..وأشار إلى أن غرفة الشارقة تسعى من خلال هذا الحدث إلى أن تكون مشاركاً فاعلاً عن طريق الترويج للفرص التي تقدمها إمارة الشارقة بقطاعات الاستثمار والأعمال و إبراز مكانة الشارقة كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم.