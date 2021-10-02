محمد بن راشد: جناح السعودية في إكسبو يعكس رؤيتها الملهمة

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المملكة العربية السعودية نجحت في عكس رؤيتها الملهمة من خلال جناحها في معرض إكسبو دبي 2020.

ونشر سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، صوراً من زيارته للجناح السعودي، معلِّقاً: «خلال زيارتي اليوم للجناح السعودي في إكسبو دبي اليوم، ثاني أكبر جناح في المعرض، ويعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل».

وأضاف سموه: «أهلاً بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية».

وتابع سموه: «كما زرت في ثاني أيام إكسبو دبي العالمي الجناح العماني والجناح الفرنسي»، منوهاً بأن «ثقافات العالم تجتمع لتحكي قصة الإنسان ورحلته وطموحاته».