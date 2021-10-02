خدمات ذكية من شرطة دبي لزوار إكسبو 2020

المصدر: دبي - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم، مركز شرطة ذكي "SPS" و3 مراكز "ووك إن" خدمة لزوار معرض إكسبو2020 دبي، والتي دمجت فيها الماضي العريق لشكل البناء التراثي في دولة الإمارات مع تكنولوجيا الحاضر والمستقبل، عبر إتاحة كل الخدمات بطريقة ذكية تتميز بالسهولة واليسر، تماشياً مع التصاميم الخلابة في المعرض العالمي.

وقال العميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن المراكز الأربعة توفر لزوار المعرض 27 خدمة رئيسية من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، إضافة إلى إمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة، وذلك لإسعاد أفراد المجتمع.

وأوضح أن مركز الشرطة الذكي "SPS" يوفر في إكسبو إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، إلى جانب تمكين الزوار من الحصول على خدماتهم بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة، دون أي تدخل بشري وبـ 7 لغات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتحول نحو العمل الذكي على مدار 24 ساعة.. مشيراً إلى أن القاطنين في الفنادق حول إكسبو دبي 2020 يمكنهم استخدام تلك المراكز للحصول على الخدمات كافة.