"بيبسيكو" تفتتح أجنحتها في إكسبو تحت شعار "ابتكار واستدامة ومرح"

المصدر: البيان

بصفتها الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لإكسبو 2020 دبي، احتفلت بيبسيكو بالافتتاح الرسمي لهذا الحدث العالمي الضخم بافتتاح أجنحتها الثلاثة: الإضافة "The Plus"، والصاعقة "The Bolt" والقطرة "The Drop". كما أعلنت الشركة عن افتتاح أحدث ابتكاراتها كمحطة أكوافينا للمياه ومحطة "بيبسي غو"، اللتين تفتحان أبوابهما أمام زوار إكسبو 2020 دبي لخوض تجارب جديدة في مجال الوجبات الخفيفة والمشروبات.

وخلال مشاركتها في الحدث الدولي، ستقدم بيبسيكو لمحة عن رؤيتها الجديدة pep+ (بيبسيكو الإيجابية) لزوار إكسبو 2020 دبي من خلال تقديم مجموعة متميزة من التجارب في كل جناح. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن مبادرة pep+، وهي خطة تحول استراتيجية شاملة، تكون فيها الاستدامة في صميم الأعمال من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو. وفي هذا السياق، ستقدم الشركة لزوار المعرض خيارات وتجارب أكثر إيجابية، من علامتي "أكوافينا" و"صن بايتس" لتقدم مثالًا حيًا عن خططها حول كيفية تنفيذ رؤيتها الإيجابية Pep+.

وترأس رامون لاغوارتا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، وفد الشركة خلال حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، وافتتح أجنحة بيبسيكو، ليطلق رسميًا تجارب بيبسيكو المتميزة في إكسبو 2020 دبي، والتي ستقدم العلامة الشهيرة عالميًا من خلالها حسّها المرح والمشوق، بينما تقود محادثات مهمة تهدف لإحداث تغييرات ملموسة تتناول بعضًا من أبرز القضايا العالمية.

أجنحة بيبسيكو

يمكن للزوار خوض تجارب ملهمة ومرحة ضمن أجنحة "الإضافة" و"الصاعقة" و"القطرة"، وتعلم المزيد حول التغييرات الإيجابية التي تحدثها بيبسيكو لبناء تجارب ومنتجات أكثر استدامة للمستهلكين من حول العالم.

جناح الإضافة "The Plus" (في منطقة الفرص) - تجتمع اثنتان من كبرى العلامات التجارية على مستوى العالم، بيبسي وليز، في جناح الإضافة "The Plus"، الذي يحمل الزوار إلى عالم من المرح للانغماس في المشاهد والأصوات والألوان والمذاقات الفريدة لهاتين العلامتين والتعرف على ملامح النكهة من جميع أنحاء العالم. ويمكن للزوار معرفة المزيد حول المبادرات التي تساعد في بناء غدٍ أفضل مثل مبادرة "Replay" من ليز، التي تبيّن كيف تتم إعادة استخدام أكياس رقائق البطاطس الفارغة وتحويلها إلى ملاعب كرة القدم مستدامة.

جناح الصاعقة "The Bolt" (في منطقة التنقل) – هو احتفاء بأي شخص يمارس أسلوب حياة نشيط. ويتمحور هذا الجناح حول علامة جاتوريد ويعمل على تعزيز وتخصيص الأداء الرياضي. ويجسد الجناح الصاعقة المرسومة على شعار جاتوريد، ويحمل الزوار في تجربة لاستشكاف تاريخ العلامة عبر علوم الرياضة والابتكار التي تدخل في كل عبوة، مرورًا بالرياضيين الذين يستخدمونها. وكيف تلهم جاتوريد المستهلكين لممارسة حياة أكثر صحة ونشاطًا.

جناح القطرة "The Drop" (في منطقة الاستدامة) –تم تصميم الجناح ليبدو وكأنه قطرة مياه عملاقة، وهو مصنوع من 41,000 علبة معدنية معاد تدويرها. ويهدف لتثقيف الزوار حول أهمية استدامة المياه في مجالي الغذاء والزراعة، وإلهامهم للقيام بجهود شخصية لترشيد استهلاك المياه. ويوفر

جناح القطرة "The Drop"، للزوار فرصة تتجاوز الانغماس بتجربة علامة أكوافينا التجارية، لتطلعهم على جهود بيبسيكو لمساعدة المزارعين في جميع أنحاء العالم من خلال ممارسات مستدامة للتعامل مع المياه، والاستخدام الذكي للمياه في التصنيع، والجهود المبتكرة للعلامة التجارية لتقليل وإعادة تدوير وإعادة ابتكار التعبئة والتغليف.