الرئيس المالديفي السابق بين كبار المتحدثين في أول مجلس عالمي لإكسبو حول تغيُّر المناخ

المصدر: البيان

يجتمع قادة الفكر وصُنّاع القرار العالميون في إكسبو 2020 دبي يوم غد، لمناقشة كيفية معالجة اثنين من أخطر التهديدات التي تواجه كوكبنا: تغيُّر المناخ وفقدان التنوع الحيوي.

وسيكون من بين حضور المجلس العالمي للمناخ والتنوع الحيوي محمد نشيد، الرئيس السابق لجزر المالديف؛ وكريستيانا فيغيريس، الأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ وخالد أبو الليف، كبير المفاوضين لاتفاقيات المناخ في وزارة الطاقة السعودية.

وتشمل الموضوعات الرئيسية التي سيجري تناولها على مدار الأسبوع تطوير وضع قانوني للطبيعة؛ وحالة مفاوضات المناخ اليوم؛ وجائزة إيرث شوت، المصممة لتحفيز التغيير في السنوات العشر القادمة، وهي من أرقى الجوائز البيئية في العالم، وسيُعلَن عن الفائز بها في 17 أكتوبر الجاري.

ومن بين قادة الفكر وصُنّاع القرار البارزين الآخرين المشاركين في المجلس العالمي، السير تيم سميت حامل وسام الإمبراطورية البريطانية رتبة فارس قائد، الشريك المؤسس لمشروع إيدن في المملكة المتحدة والعبقري الذي كان فكره محورياً في محتوى تيرّا - جناح الاستدامة في إكسبو 2020؛

وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وهي أحد الشركاء المؤسسين لجائزة إيرث شوت العالمية، إلى جانب إكسبو 2020 دبي، وهي أيضاً شريك التجارة العالمية الرسمي لإكسبو 2020 دبي من فئة شريك أول.

ويتكون برنامج فعاليات المجلس العالمي من 52 محادثة تقدم نسختها الخاصة من شعار إكسبو 2020 دبي الرئيسي: "تواصل العقول وصنع المستقبل"، لتنشئ منتدى متمحوراً حول أداة رئيسية واحدة: قوة الحوار.