محمد بن راشد يلتقي وزير خارجية فرنسا خلال زيارة الجناح الفرنسي في إكسبو

المصدر: البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، خلال زيارة سموه إلى مقر الجناح الفرنسي في معرض إكسبو 2020 دبي، وتبادل سموه الحديث مع الوزير الفرنسي حول آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا وأهمية الحدث العالمي في صنع مستقبل أفضل.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قد زار معرض إكسبو 2020 دبي في ثاني أيام الحدث العالمي، حيث بدأ جولته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة وجناح سلطنة عمان الشقيقة في معرض إكسبو 2020 دبي ضمن جولة سموه في المعرض.