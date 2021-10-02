تعرف على فعاليات اليوم الثاني من إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

يعرض إكسبو 2020 دبي برنامجاً متنوعاً في اليوم الثاني من الافتتاح، يشمل اتصالا مباشرا من محطة الفضاء الدولية مع رائد الفضاء توماس بيسكيه، وفعاليات افتتاحية في جناحي ماليزيا والسلفادور، ونقاشا بين الشباب حول التغير المناخي، ومجموعة متنوعة من الأنشطة من بينها عرض بيتبوكس وجلسات كريكيت مع نجوم الرياضة الشباب.



وتتضمن الفعاليات كبرى التي ستُقام في اليوم الموافق الثاني من افتتاح إكسبو 2020 دبي : حفل اليوم الوطني لفرنسا

حيث سيرأس وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الوفد الرسمي لاحتفالات بلده باليوم الوطني. ويضم الوفد فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية.



وسيعقب مراسمَ رفع العلم في ساحة الوصل عرضٌ جويٌ من الوحدة الاستعراضية للقوات الجوية الفرنسية، باترويل دو فرانس، لإظهار براعة القوات الجوية الفرنسية وتميّزها.



وسيُجري توماس بيسكيه، رائد الفضاء وسفير جناح فرنسا، اتصالا حيا مدته 15 دقيقة من محطة الفضاء الدولية.



وتمهد احتفالات اليوم الوطني التي تقام في جناح فرنسا وفي أرجاء موقع إكسبو 2020، لطريق لـ 192 دولة مشاركة في الحدث الدولي الذي يستمر ستة أشهر.





عرض "بيتبوكس"

وتشمل فعاليات اليوم الثاني، عرض "بيريوام- فرقة البيتبوكس" المعروفة عالميا والموجودة في تولوز، في مسرح دبي ميلينيوم. وسيعمل أعضاء الفرقة، الفائزون ببطولة العالم للبيتبوكس مرتين، على تلبية المعايير الفرنسية والعالمية بطريقتهم الفريدة.



حفل افتتاح جناح ماليزيا

سيفتتح وزير الخارجية الماليزي السيد سيف الدين عبد الله رسميا جناح ماليزيا الواقع في اليوبيل.



حفل افتتاح جناح السلفادور

ستحتفل السلفادور بافتتاح جناحها بسلسلة من الفعاليات في حديقة اليوبيل، بما في ذلك الشاشات التفاعلية والمؤثرات الضوئية والعروض الجوية. وستشمل العروض عرضا لفرقة "لا فورا ديلز باوس"، وهي فرقة مسرحية إسبانية شهيرة.

17:50-21:20 - منصة حديقة اليوبيل



قمة "كوب 26" للمدراس

من المتوقع أن تحضر معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، فعالية قمة "كوب 26" للمدراس، التي تستضيفها المملكة المتحدة وإيطاليا بشكل مشترك، لمناقشة إجراءات التصدي لتغير المناخ مع طلاب من دولة الإمارات وإيطاليا.



تدريبات الكريكيت

تبدأ أستراليا جلساتها التدريبية في مركز إكسبو للرياضة واللياقة البدنية، بجلسات الكريكيت الموجهة لنجوم الرياضة الشباب.