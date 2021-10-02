محمد بن زايد: نتطلع إلى مشاركة الدول ثقافاتها وتجاربها ومشاريعها في إكسبو

المصدر: (دبي- البيان)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «مع انطلاقة فعاليات «إكسبو 2020 دبي» نتطلع إلى مشاركة الدول ثقافاتها وتجاربها ومشاريعها.. واكتشاف فرص النمو والازدهار ومواجهة التحديات المشتركة».

وانطلقت أعمال معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر مارس 2022 مع التركيز على محاور أساسية ثلاثة هي «الاستدامة» و«التنقل» و«الفرص»، وذلك بمشاركة دولية واسعة النطاق تعد الأولى من نوعها من حيث الحجم في تاريخ معرض إكسبو العريق الممتد إلى 170 عاماً، يشكل المعرض منصة انطلاق جديدة للعالم يتجاوز معها التحديات التي جلبتها جائحة «كوفيد 19».