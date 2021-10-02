الأمم المتحدة في إكسبو دبي: 5 أشياء يجب أن تعرفها عن المعرض

المصدر: البيان

افتتح إكسبو دبي 2020، الذي تم تأجيله السنة الماضية، رسيما 1 أكتوبر، وهو أول معرض من نوعه يقام في الشرق الأوسط. وفي ملتقى خاص بها بالإكسبو، ستعقد الأمم المتحدة فعاليات ومعارض، لشرح الدور المركزي للمنظمة في معالجة مشاكل العالم.

فيما يلي بعض الأشياء التي يتعين الانتباه إليها خلال هذا "الحدث الضخم" الذي يمتد لستة أشهر.

1) ما مفهوم معارض إكسبو الدولية؟

تواجدت معارض إكسبو، المعروفة أيضا باسم "المعارض العالمية"، بأشكال مختلفة لأكثر من قرنين من الزمان، باعتبارها فرصة للدول لعرض تقنياتها ومنتجاتها وأفكارها الجديدة.

في حقبة ما قبل السفر الجماعي، كانت إحدى الطرق القليلة لمعظم الناس للتعرف على ثقافات أخرى واكتشاف العالم، وكان لبعض المعارض الكبيرة في القرن التاسع عشر تأثير دائم على البلدان التي أقيمت فيها.

المعرض الكبير الذي عقد عام 1851 في لندن، على سبيل المثال، والذي أقيم في مبنى أيقوني رائع مصنوع من الحديد والزجاج يُدعى "قصر الكريستال" أو The Crystal Palace، عرض ثمار الثورة الصناعية؛ في حين أن المعرض العالمي لعام 1889 في باريس عرض برج إيفل الذي وصفه بعض النقاد بأنه بناء قبيح يستحق التفكيك بنهاية الحدث.

منذ ذلك الحين، أصبح السفر إلى أجزاء مختلفة من العالم أسهل بشكل تدريجي، ولكن حتى في القرن العشرين، لا تزال بصمة العديد من معارض إكسبو جلية في المدن التي استضافتها. على سبيل المثال، علامة "إبرة الفضاء" أو Space Needle في مدينة سياتل الأمريكية، التي أنشئت لمعرض عام 1962، أو الأتوميوم the Atomium في بروكسل، التي شيدت لمعرض عام 1958.

تم تشييد مبنى أتوميوم في العاصمة البلجيكية أصلا من أجل معرض بروكسل العالمي عام 1958.Unsplash/Wilber Díaz

تم تشييد مبنى أتوميوم في العاصمة البلجيكية أصلا من أجل معرض بروكسل العالمي عام 1958.

2) ماذا يحدث في إكسبو دبي؟

يتم الترويج لمعرض دبي إكسبو باعتباره أكبر حدث يقام في العالم العربي. لقد تأثر بشكل خطير بجائحة كوفيد-19، مما أجبر المنظمين على تأجيل إطلاقه إلى عام 2021. ومن المأمول أن ينعش المعرض اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما السياحة التي تعد قطاعا مهما بشكل خاص بالنسبة للبلد.

لجذب الناس، تم إنشاء موقع ضخم تبلغ مساحته 4.3 كيلومتر مربع، يحتوي على أكثر من 200 جناح، في الصحراء. والزوار على وعد باكتساب خبرات ثقافية والتمتع بفعاليات ترفيهية ومعارض ومحادثات تعليمية.

وتواصل دبي تقليد الهندسة المعمارية المبتكرة المتعارف عليه في معارض إكسبو من خلال قبة الوصل، أكبر قبة غير مدعمة في العالم، وأكبر سطح للعرض بزاوية 360 درجة، كمحور رئيسي لها، وستعرض أيضا تقنية مبتكرة، إذ من المتوقع أن تقوم شركة أوبر Uber بعرض سياراتها الطائرة.

بالإضافة إلى 192 جناحا قطريا، هناك "أجنحة خاصة" تتمحور حول موضوعات الفرص والتنقل والاستدامة. أحدها، جناح "المهمة الممكنة"، يضم ملتقى الأمم المتحدة.

3) ما الذي يمكنني رؤيته في ملتقى الأمم المتحدة؟

تخطط الأمم المتحدة لسلسلة من الأحداث والأنشطة في ملتقاها، بما في ذلك تجارب مؤثرة، ومعارض تفاعلية، وورش عمل، وعروض أفلام، وحملات مناصرة، وعروض ثقافية، ومنشآت، فضلاً عن حوارات ومحادثات حول الموضوعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، التي اتفق عليها عالميا للحد من الفقر وتعزيز السلام والمساواة وحماية البيئة العالمية. المزيد عن فعاليات ملتقى الأمم المتحدة هنا.

سيتم عرض الأعمال الفنية المستوحاة من الأهداف السبعة عشر، بإطلاق رسمي سيقام في 9 نوفمبر، وسيشمل سلسلة من حلقات النقاش مع الفنانين، وعرض افتراضي لجمهور أوسع. وفي 24 أكتوبر، في يوم الأمم المتحدة، ستقام سلسلة من الفعاليات بما في ذلك حفل رسمي في قبة الوصل وعرض لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب (EYSO).

4) لماذا تشارك الأمم المتحدة في إكسبو 2020؟

خلال الأشهر الستة للإكسبو، والذي يستمر حتى نهاية مارس 2022، من المتوقع أن يزور دبي ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم. بالنسبة للأمم المتحدة، هذه فرصة لإظهار عمل المنظمة وشرح سبب كونها أساسية للتغلب على التحديات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد وصف ماهر ناصر، المفوض العام للمعرض، الحدث بأنه "منصة ممتازة للحوار والتعاون العالميين، ويوفر فرصة فريدة ليس لإبراز قوة الإبداع والابتكار فحسب، بل أيضا لإظهار قوة التعاون وكيف تتلاقى البلدان وتتحد في رؤية مشتركة -رؤية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030".

وأضاف السيد ناصر أن موضوع إكسبو 2020 - "تواصل العقول.. وصنع المستقبل" - يدور حول العمل معا لبناء مستقبل يزدهر فيه الجميع بسلام وكرامة ومساواة على كوكب صحي.

وقال إن "هدفنا النهائي" هو تشجيع المشاركين الدوليين والزوار على إدراك أن أجندة التنمية المستدامة هي أجندتهم؛ أجندة تبناها قادة العالم في الأمم المتحدة ولا يمكن تحقيقها إلا إذا التزمت جميع القطاعات في كل دولة بالأهداف وعملت على الوفاء بهذه الالتزامات".

5) أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

يمكنكم الإطلاع على صفحة ملتقى الأمم المتحدة، وستتضمن قريبا معلومات حول الفعاليات والأحداث على مدار الأشهر الستة للمعرض، بمجرد تأكيدها.