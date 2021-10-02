170 عاماً والتأثيرات تبقى ممتدة

بعد 170 عاماً على انعقاد أول إكسبو في العالم، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، بات هذا المعرض من أكبر المنصات العالمية التي تعرض إنجازات البشرية في الإبداع والابتكار، وباتت معارض إكسبو عالمية بامتياز استمدت حيويتها باعتبارها ظاهرة إنسانية شاملة، ودافعاً للتطوير والابتكار، لتقود عجلة التقدم بالإنسانية اقتصادياً واجتماعياً، وثقافياً، وانعقاد معرض إكسبو في دبي وفوزها بتنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية، يعد انتصاراً حقيقياً لدولة الإمارات، التي أثبتت جدارتها وقوتها، وحضورها الاقتصادي والعلمي المميز، ليس على صعيد المنطقة وحسب وإنما عالمياً، لتكون دبي نواة تعافي اقتصاد العالم أجمع، واستعادة للازدهار التجاري والثقافي والاجتماعي العالمي.

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