منى البحر: بيئة تواصل بين الشعوب

أشارت الدكتورة منى البحر مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي إلى أن إكسبو لا تقتصر آثاره على الجانب الاقتصادي فقط، لكنها تتعدد لتشمل الجانبين الاجتماعي والثقافي، ويعتبر إكسبو إحدى أهم وسائل الدبلوماسية العامة التي تستخدم لتجسير الهوة بين الشعوب وربط الأفكار والرؤى المتعددة للوصول إلى رأي موحد للتحديات التي يواجهها العالم، فهو منصة لفتح باب التعارف والتعاون والابتكار.

وقالت: «يعمل إكسبو على خلق حراك ثقافي إيجابي تتم من خلاله تبادل الخبرات والأفكار، ويعمل على خلق بيئة تواصل ثقافي واجتماعي بين شعوب العالم».

وواصلت: «يعتبر تجمع العالم في مكان واحد فرصة لتفعيل الدبلوماسية الثقافية والمتعددة الأطراف التي تخلق فرصاً لتحسين العلاقات والوصول لفهم مشترك القضايا المصيرية».