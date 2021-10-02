نجيب الشامسي: محفز اقتصادي شامل

أكد نجيب عبد الله الشامسي، المستشار الاقتصادي، مدير عام مركز «المسار» للدراسات الاقتصادية، أن تنظيم «إكسبو»، يشكل داعماً مهماً للاقتصاد الوطني، ومحفزاً اقتصادياً شاملاً، ذا تأثير طويل المدى، حتى بعد سنوات من انتهاء فعالياته.

وقال: «سيمتد الأثر الإيجابي للحدث العالمي، إلى مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية في الدولة، ما سيعزز زيادة الناتج المحلي، ونمو القطاعات غير النفطية، وعملية خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة بشكل مباشر وغير مباشر».

وأوضح أن الحدث العالمي، يساعد في دعم قطاعات النمو الأساسية التي تستعد لانتعاشة قوية، بما يعزز قدرة دبي والإمارات في تحقيق التعافي من جائحة «كوفيد 19»، إلى جانب أنه يدعم أيضاً الرؤية المستقبلية للدولة، من خلال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير.